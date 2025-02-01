DOLAR
35,83 0%
EURO
37,19 -0,05%
ALTIN
3.225,48 -0,03%
BITCOIN
3.647.721,08 0,03%

Gazze'de Son 24 Saatte 24 Kişi Enkaz Altından Çıkarıldı, Ölü Sayısı 47 Bine Ulaştı

Gazze'de İsrail saldırılarında ölü sayısı 47 bin 487'ye yükseldi, son 24 saatte 24 kişi enkaz altından çıkarıldı.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 16:36
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 16:36
Gazze'de Son 24 Saatte 24 Kişi Enkaz Altından Çıkarıldı, Ölü Sayısı 47 Bine Ulaştı

Gazze'deki Ölü Sayısı Dram Boyutlarında

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 47 bin 487'ye yükseldi. Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte enkaz altından çıkarılan 24 kişinin naaşının hastanelere ulaştığını açıkladı.

Son Durum ve Açıklamalar

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 24 saat içinde hastanelere ulaştırılan 27 cansız beden ve 8 yaralı olduğu belirtildi. Bu süreçte, enkaz altında kalan 24 kişinin cesedinin çıkarılması dikkat çekti.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda, yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı hızla artarken, yaralı sayısının ise 111 bin 588 olduğu kaydedildi.

Bu durum, bölgede yaşanan insani krizin boyutlarını gözler önüne seriyor ve uluslararası toplumun dikkatini yeniden bu yöne çekiyor.

İLGİLİ HABERLER

Şubat Ayında Yüzde 63.85 Zam Müjdesi! Gelibolu Belediyesi'nden Açıklama

Emeklilerin 2025'te Çifte Ödeme Sevinci: Bayram ve Promosyon Artacak

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!

İstanbul'dan Müjde! Halkbank 81.500 TL Maaş Promosyonu Açıklamalarına Katıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Münbiç'teki Bombalı Saldırıda 3 Sivil Hayatını Kaybetti
2
Denizli'de Trafik Kazası: 3 Yaralı
3
Zara’nın Gazze’li Kurbanlara Saygısızlık Yaptığı İddia Edilen Kampanyası Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı
4
Yalova'da Şebeke Suyundaki Köpüklenme Risk Taşımıyor
5
Filistinli ve İsrailli Esirlerin Durumu: Çarpıcı Farklar
6
Obruk Barajı Gölü'nde Mistikal Görüntüler: Havadan Sis Manzaraları
7
Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Samsun Buluşması'nda Çarpıcı Açıklamalar Yaptı

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!

Emeklilerin 2025'te Çifte Ödeme Sevinci: Bayram ve Promosyon Artacak

İstanbul'da Ücretsiz Hayvan Sağlık Hizmeti: Minik Dostlar Kliniği Açılıyor

Şubat Ayında Yüzde 63.85 Zam Müjdesi! Gelibolu Belediyesi'nden Açıklama

Şubat Ayında Parasal Bolluk Bekleyen Üç Burç

SGK, Kanser ve Böbrek Yetmezliği İlaçlarını Geri Ödeme Kapsamına Aldı

İBB'den 7.500 TL Destek Ödemesi! İkinci Taksit Tarihi Bekleniyor

İstanbul'dan Müjde! Halkbank 81.500 TL Maaş Promosyonu Açıklamalarına Katıldı

KPSS ile 4 İlde Zabıta ve İtfaiye Memuru Alımı Başladı

Çevre Bakanlığı'ndan Memur Alım İlanı: 40 Denetmen Yardımcısı Alınacak!

Kırıkkale'den Eğitim Desteği Müjdesi: 27-31 Ocak Tarihleri Arasında Başvurular Alınacak

Ramazan Öncesi Zeytinyağı İndiriminde Şok Fiyat: 189 TL!