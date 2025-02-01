Gazze'de Son 24 Saatte 24 Kişi Enkaz Altından Çıkarıldı, Ölü Sayısı 47 Bine Ulaştı

Gazze'deki Ölü Sayısı Dram Boyutlarında

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 47 bin 487'ye yükseldi. Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte enkaz altından çıkarılan 24 kişinin naaşının hastanelere ulaştığını açıkladı.

Son Durum ve Açıklamalar

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 24 saat içinde hastanelere ulaştırılan 27 cansız beden ve 8 yaralı olduğu belirtildi. Bu süreçte, enkaz altında kalan 24 kişinin cesedinin çıkarılması dikkat çekti.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda, yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı hızla artarken, yaralı sayısının ise 111 bin 588 olduğu kaydedildi.

Bu durum, bölgede yaşanan insani krizin boyutlarını gözler önüne seriyor ve uluslararası toplumun dikkatini yeniden bu yöne çekiyor.