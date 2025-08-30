Gazze'de Son 3 Haftada Yaklaşık Bin Yetişkin Yetersiz Beslenme Nedeniyle Hastaneye Başvurdu

Şifa Hastanesi müdürü uyardı: Hastaneler dolu, insani kriz derinleşiyor

Gazze'deki Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye, İsrail’in saldırı ve ablukasının ağırlaşmasıyla kentte son üç hafta içinde yaklaşık bin yetişkinin yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye başvurduğunu açıkladı.

Ebu Silmiyye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 'Hastaneye açlık nedeniyle başvuran hastalar ve yaralıların çoğu ciddi derecede yetersiz beslenmeden muzdarip.' dedi ve bu durumun İsrail’in açlık politikasıyla doğrudan bağlantılı olduğunu vurguladı.

Şifa Hastanesi'nde hastanelerin hasta ve yaralılarla dolup taştığını belirten Ebu Silmiyye, İsrail’in yoğun bombardımanının koşulları daha da zorlaştırdığını söyledi. Son günlerde Gazze şehir merkezine yapılan saldırıların çok sayıda ölüm ve yaralanmaya yol açtığı, kentin 'tehlikeli bir savaş bölgesi' ilan edildiği hatırlatıldı.

8 Ağustos’ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun planıyla, Gazze Şeridi’nin kademeli olarak yeniden işgal edilmesi sürecinin Gazze kentinden başlayacağı duyurulmuştu.

Ebu Silmiyye, insani ve sağlık koşullarının ciddiyetine dikkat çekerek kuzey ve güney bölgelerinden batı bölgelerine yoğun göç hareketi yaşandığını, bu bölgelerin artık zorla yerinden edilenlerle aşırı kalabalık hale geldiğini belirtti.

Yerinden edilenlerin bağışıklık sisteminin zayıf olduğunu ve bunun bulaşıcı hastalıkların yayılmasını kolaylaştırdığını ifade eden Ebu Silmiyye, son dönemde yayılan bir virüsün ateş, baş ağrısı ve ishal belirtilerine yol açtığını ve bağışıklığı zayıf olanlarda kuluçka süresinin iki haftayı aşabileceğini vurguladı.

Ebu Silmiyye, 'Yetersiz beslenme bağışıklık sistemini zayıflatıyor, bu da hastalık süresini uzatıyor. Buna ek olarak sabun, şampuan ve temiz su gibi hijyen malzemelerinin eksikliği hastalığın yayılmasını artırıyor.' dedi.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte kötü beslenme ve açlık nedeniyle 10 kişi hayatını kaybettiğini, açlıktan ölenlerin toplam sayısının ise 124'ü çocuk olmak üzere 332’ye ulaştığını duyurmuştu.

Bu veriler, İsrail’in uyguladığı abluka ve saldırılar nedeniyle Gazze’de derinleşen insani krizi ve yetersiz beslenmenin yol açtığı tehlikeleri ortaya koyuyor.