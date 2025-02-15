Gazze'de Son 48 Saatte 25 Filistinlinin Naaşı Çıkarıldı

Son 48 Saatte Kanlı Bilançoya Eklenenler

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırıları sonucunda son 48 saat içinde enkaz altından çıkarılan 25 Filistinlinin naaşının hastanelere ulaştığını açıkladı. Özellikle ateşkesin 26. gününde yapılan bu açıklamayla birlikte, hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 48,264'e yükseldi.

Yaralı Sayısı ve Kurtarılmamış Cenazeler

Yapılan açıklamada, son 48 saatte ayrıca 12 yaralının da hastanelere getirildiği bildirildi. 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana devam eden saldırılarda yaralı sayısının ise 111,688'e çıktığı belirtildi. Henüz enkaz altında ve yol kenarlarında çok sayıda cenazenin bulunduğu, ama ambulans ve sivil savunma ekipleri tarafından bu cenazelere ulaşılamadığı ifade edildi.

Medya Ofisi Başkanından Açıklama

Gazze hükümetinin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, 2 Şubat'ta yaptığı açıklamada, 14 binden fazla Filistinlinin enkaz altında kaybolduğunu duyurmuştu. Maruf, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımın 61 bin 709'dan fazla kişinin hayatını kaybetmesine ve 47 bin 487 kişinin cenazesinin hastanelere ulaştırılmasına yol açtığını ifade etti. Ayrıca 14 bin 222 kişinin cesedinin hâlâ enkaz altında kaybolduğunu belirtmiştir.