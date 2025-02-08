Gazze'de Son 48 Saatte 26 Filistinlinin Naaşı Hastanelere Nakledildi

Gazze'deki Acı Bilanço Sürekli Artıyor

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki saldırıları sonucunda son 48 saatte 26 Filistinli'nin naaşının hastanelere nakledildiğini bildirdi. Böylece, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 48,181'e ulaştı.

Saldırılarda Yaşamını Kaybedenlerin Sayısı Artıyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 16 aydır sürdürdüğü saldırılar neticesinde gerçekleşen son açıklamada, 26 kişinin cansız bedeninin hastanelere ulaştığı bildirildi. Bu kişilerin 22'sinin enkaz altından çıkarıldığı ifade edildi.

Kayıp İhbarları ve Güncel Veriler

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında, son 24 saatte hastanelere ulaşan 5 yaralı olduğu da belirtildi. Ayrıca, adalet komisyonu tarafından kaydedilen 572 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, bu sayının da yaşamını yitirenlerin toplamına eklendiği aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar sonucunda yaralananların sayısı ise 111,638 olarak kaydedildi. Gazze'deki durum, her geçen gün daha da derinleşen bir insani krizi gözler önüne seriyor.