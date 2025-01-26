Gazze'de Son 72 Saat: 14 Cenaze Enkaz Altından Çıkarıldı

Gazze'de Can Kaybı Artıyor

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, son üç günde enkaz altından çıkarılan 14 kişinin yanı sıra toplamda 23 Filistinlinin naaşının hastanelere nakledildiğini duyurdu. Bu gelişme, İsrail'in saldırılarının ardından gelen ateşkesin 8. gününde yaşandı.

Ölü ve Yaralı Sayıları Artıyor

Yapılan açıklamaya göre, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'te başlayan saldırılarda, Filistinlilerin ölüm sayısı 47 bin 306'ya yükselirken, yaralı sayısı 111 bin 483'e ulaştı. Son 72 saat içinde hastanelere ulaşan 23 cenazeden 14'ünün enkaz altından çıkarıldığı bildirildi. Bunun yanı sıra 11 yaralının hastanelere getirildiği aktarıldı.

Kuzeye Geçiş Engelleniyor

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının detaylarına göre, 26 Ocak 2024 tarihinden itibaren yerinden edilmiş Filistinlilerin kuzey bölgelere geçişine izin verileceği açıklanmıştı. Ancak, İsrail, Arbel Yehud isimli esirin serbest bırakılmaması gerekçesiyle, Gazze sakinlerinin kuzeye geçişine izin verilmeyeceğini belirtti.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Yehud'un serbest bırakılması talebinin arabuluculara iletildiğini, ancak Hamas'ın bu konuda kesin bir cevap vermediğini de duyurdu.

Bu gelişmeler, bölgede yaşanan insani krizin derinleştiğini gösteriyor.