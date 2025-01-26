DOLAR
35,67 0%
EURO
37,46 0%
ALTIN
3.180,65 0%
BITCOIN
3.750.452,43 -0,11%

Gazze'de Son 72 Saat: 14 Cenaze Enkaz Altından Çıkarıldı

Gazze'de son 72 saatte 14 kişi enkaz altından çıkarıldı. Ölü sayısı 47,306'ya ulaştı. İsrail, kuzeye geçişleri engelliyor.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 20:47
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 20:47
Gazze'de Son 72 Saat: 14 Cenaze Enkaz Altından Çıkarıldı

Gazze'de Can Kaybı Artıyor

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, son üç günde enkaz altından çıkarılan 14 kişinin yanı sıra toplamda 23 Filistinlinin naaşının hastanelere nakledildiğini duyurdu. Bu gelişme, İsrail'in saldırılarının ardından gelen ateşkesin 8. gününde yaşandı.

Ölü ve Yaralı Sayıları Artıyor

Yapılan açıklamaya göre, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'te başlayan saldırılarda, Filistinlilerin ölüm sayısı 47 bin 306'ya yükselirken, yaralı sayısı 111 bin 483'e ulaştı. Son 72 saat içinde hastanelere ulaşan 23 cenazeden 14'ünün enkaz altından çıkarıldığı bildirildi. Bunun yanı sıra 11 yaralının hastanelere getirildiği aktarıldı.

Kuzeye Geçiş Engelleniyor

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının detaylarına göre, 26 Ocak 2024 tarihinden itibaren yerinden edilmiş Filistinlilerin kuzey bölgelere geçişine izin verileceği açıklanmıştı. Ancak, İsrail, Arbel Yehud isimli esirin serbest bırakılmaması gerekçesiyle, Gazze sakinlerinin kuzeye geçişine izin verilmeyeceğini belirtti.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Yehud'un serbest bırakılması talebinin arabuluculara iletildiğini, ancak Hamas'ın bu konuda kesin bir cevap vermediğini de duyurdu.

Bu gelişmeler, bölgede yaşanan insani krizin derinleştiğini gösteriyor.

İLGİLİ HABERLER

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

Ankara'da Dev Ekmek Desteği: 25 Milyon TL'den Fazla Destek!

23 Yaşındaki Girişimciye 250.000 TL Hibe Desteği

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bolu Baro Başkanı Barut'tan Yangın Soruşturması Açıklamaları
2
Gaziantep ve Çevre İllerde Miraç Kandili Coşkusu
3
Çad'da Çiftçiler ve Hayvancılar Arasındaki Çatışmada 7 Kişi Hayatını Kaybetti
4
İsrail'in Lübnan Güneyinde Saldırıları: 22 Ölü, 124 Yaralı
5
Ahtamar Efsanesi Müzikali 26 Ocak'ta AKM'de Sanatseverlerle Buluşacak
6
Ali Leigong ve Said Chuanyi Lei'den "Sanatla Büyümek" Sergisi Dolmabahçe'de Açıldı

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Şok Zam: Yüzde 15 Artış!

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!

Ankara'da Dev Ekmek Desteği: 25 Milyon TL'den Fazla Destek!

23 Yaşındaki Girişimciye 250.000 TL Hibe Desteği

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 35'lik Zam Müjdesi

Kars'ta Kiralar Yüzde 70 Artış Gösterdi!

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler