DOLAR
35,95 0,07%
EURO
37,18 -0,31%
ALTIN
3.268,59 -0,4%
BITCOIN
3.574.973,48 1,82%

Gazze'de Son Durum: 20 Cenaze Enkaz Altından Çıkarıldı, Ölü Sayısı 47,540'a Ulaştı

Son 24 saatte Gazze'de enkazdan çıkarılan 20 cenaze ile toplam ölü sayısı 47,540'ta. Yaralı sayısı ise 111,618'e yükseldi.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 16:22
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 16:22
Gazze'de Son Durum: 20 Cenaze Enkaz Altından Çıkarıldı, Ölü Sayısı 47,540'a Ulaştı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Açıklama Yaptı

Gazze Şeridi'nde 15 gündür devam eden ateşkes sürecinde, son 24 saat içinde gerçekleştirilen kazılarda, enkazdan 20 kişinin naaşı çıkarıldı. Filistin Sağlık Bakanlığı, bu dönemde hastanelere toplam 22 cenaze ve 6 yaralı ulaştığını bildirdi.

İsrail Saldırılarının Etkileri

İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana sürdürdüğü saldırılar sonucunda Gazze'de hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 47,540'a yükseldi. Aynı süreçte yaralananların sayısı ise 111,618 olarak kaydedildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın verileri ışığında, Gazze halkının yaşadığı insani kriz derinleşirken, uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmeye devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fuat Oktay ve AGİT PA Başkanı Kauma'dan Önemli Görüşme
2
Çin, ABD'nin Ek Gümrük Vergisini DTÖ'ye Şikayet Etti
3
İran'da Persepolis-Traktör Sazi Maçında Skandal: 2 Kadın Seyirci Gözaltına Alındı
4
Ege Denizi'nde 5,2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
5
Gazze'de Son Durum: 20 Cenaze Enkaz Altından Çıkarıldı, Ölü Sayısı 47,540'a Ulaştı
6
TBMM Genel Kurulu'nda Deprem Gündemi Ön Planda
7
Mardin Kazası Davasında 5 Sanığın Yargılanmasına Devam Edildi

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!