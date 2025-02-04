Gazze'de Son Durum: 20 Cenaze Enkaz Altından Çıkarıldı, Ölü Sayısı 47,540'a Ulaştı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Açıklama Yaptı

Gazze Şeridi'nde 15 gündür devam eden ateşkes sürecinde, son 24 saat içinde gerçekleştirilen kazılarda, enkazdan 20 kişinin naaşı çıkarıldı. Filistin Sağlık Bakanlığı, bu dönemde hastanelere toplam 22 cenaze ve 6 yaralı ulaştığını bildirdi.

İsrail Saldırılarının Etkileri

İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana sürdürdüğü saldırılar sonucunda Gazze'de hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 47,540'a yükseldi. Aynı süreçte yaralananların sayısı ise 111,618 olarak kaydedildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın verileri ışığında, Gazze halkının yaşadığı insani kriz derinleşirken, uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmeye devam ediyor.