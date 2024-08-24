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Gazze'de Son Durum: 49 Filistinlinin Cenazesi Çıkarıldı

Gazze'deki son saldırılar sonucunda, 49 Filistinlinin naaşı enkazdan çıkarıldı. Sivil Savunma yetkilisi detayları paylaştı.

Yayın Tarihi: 24.08.2024 16:14
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 16:14
Gazze'de Son Durum: 49 Filistinlinin Cenazesi Çıkarıldı

Gazze'de Saldırılardan Sonra Yeni Kayıplar

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki saldırıları devam ederken, 49 Filistinlinin cenazesinin enkazdan çıkartıldığı bildirildi. Gazze Sivil Savunma Tedarik ve Ekipman Yetkilisi Muhammed el-Muğayr, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerinin bölgedeki arama çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Saldırıların Ardından Yaşananlar

Muğayr, "Sabahtan bu yana 49 Filistinlinin naaşı çıkarıldı" bilgisini vererek, bu cenazelerin Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Ayn Calut Apartmanları, Hamed Kenti ve Refah kenti batısındaki alanlardan alındığını kaydetti. Daha önce yayımlanan bilgilere göre, Filistinliler İsrail işgal güçlerinin düzenlediği hava saldırıları, topçu atışları ve karadan açılan ateşler neticesinde hayatlarını kaybetmektedir.

Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Ekiplerinin, İsrail ordusunun yıkım ve saldırılarından sonra Han Yunus bölgesinden çekildiği alanlardaki evlerin enkazında arama-kurtarma faaliyetlerine devam ettiğinin altını çizen Muğayr, Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan gelen son bilgilere de dikkat çekti. Bakanlık, İsrail ordusunun son 48 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde "5 katliam" gerçekleştirdiğini; bu saldırılarda 69 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 212 Filistinlinin ise yaralandığını duyurdu.

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