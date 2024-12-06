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Gazze'de Son Durum: Ölü Sayısı 44 Bin 612'ye Ulaştı

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 44 bin 612'ye yükseldi. Son 24 saatte 32 kişi daha yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 06.12.2024 13:56
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 13:56
Gazze'de Son Durum: Ölü Sayısı 44 Bin 612'ye Ulaştı

Gazze'de Can Kaybı Neden Artıyor?

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılar, can kaybını hızla artırmaya devam ediyor. Son 24 saatte 32 kişinin hayatını kaybetmesiyle birlikte, toplam ölü sayısı 44 bin 612'ye yükseldi.

Son Gelişmeler

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 427 gündür saldırılarını sürdürdüğü ve son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde düzenlenen üç katliamda 32 kişinin daha hayatını kaybettiği detaylandırıldı. Bu saldırılar sonucu ayrıca 95 kişi yaralandı.

Yaralı Sayısı Artıyor

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlangıcından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısının 44 bin 580 olarak güncellendiği, yaralı sayısının ise 105 bin 739'a ulaştığı kaydedildi.

Yardım Talepleri ve Erişim Sorunları

Açıklamada, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu, ancak sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlilerinin İsrail güçleri tarafından engellendiği belirtildi. Bu durum, acil müdahale ve yardım taleplerinin karşılanmasında ciddi zorluklar yaratıyor.

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