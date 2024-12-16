Gazze'de Soykırımı Gösteren 'Nefes Alan Kıyafetler' Sergisi

'Nefes Alan Kıyafetler' Sergisi Gazze'de Açıldı

İsrail'in yıkıma uğrattığı yerlerden çıkarılan kıyafetler, Gazze'de acı dolu bir sergi ile anımsatılıyor. "Nefes Alan Kıyafetler" adı verilen sergide, çoğunluğu parçalanmış kıyafetler, sembol kişi ve olaylarla resmedilmiş.

Filistinlilerin Acılarına Tanıklık Ediyor

Nusayrat Mülteci Kampı'nda sergilenen kıyafetler, yıkılmayan bir duvarın yanında branda üzerine asılmış. Bu sergi, Filistinlilerin yaşadığı zorlukları ve İsrail’in yürüttüğü soykırımı gözler önüne seriyor.

Öne çıkan kıyafetler arasında, evinin yıkıntıları arasında çığlık atan bir anneyi tasvir eden yırtık bir tişört ve ünlü Filistinli şair Mahmud Derviş'in "Bu dünyada yaşamaya değer hiçbir şey yok" sözünün yer aldığı tişört dikkat çekiyor.

Özellikle Çocuklara Dikkat Çekiliyor

Etkinlikte, özellikle İsrail saldırılarında hayatını kaybeden çocuklara ait kıyafetler sergilenmesine özen gösterilmiş. 9 yaşındaki Filistinli Tala Ebu Acve'nin pembe patenleri, sergide öne çıkan detaylar arasında yer alıyor. Tala, arkadaşları ile dışarıda oynarken İsrail saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Sanat, Gazze Halkının Sesi

Sergiyi düzenleyen Filistinli gençler, sanatın Gazze halkının sesi olduğunu vurguluyor ve İsrail soykırımını belgeleyen bir araç olduğunu ifade ediyor.

İsrail'in Saldırıları ve Sonuçları

7 Ekim 2023'te Hamas tarafından gerçekleştirilen saldırılar sonrasında, İsrail'in Gazze'ye yönelik düzenlediği saldırılar sonucu binlerce Filistinli hayatını kaybetti. İsrail, 7 Ekim'den bu yana yaklaşık 55 bin 28 Filistinlinin öldüğünü açıkladı. Çatışmalar sırasında sadece 24 Kasım 2023'te verilen insani ara döneminde 81 İsrailli ve 240 Filistinli karşılıklı olarak serbest bırakıldı.

İsrail'in, Gazze'deki hedefleri bombalaması sonucu sivil altyapı büyük ölçüde tahrip oldu. Enkaz altındaki ölü sayısının artması ise halkı daha da endişelendirmeye devam ediyor.