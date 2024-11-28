Gazze'de Soykırımın Kanıtları ve Medya Sempozyumu Başladı

Gazze'deki Soykırımın Kanıtları Tartışılacak

İstanbul Üniversitesi, Gazze’deki güncel durumu medya ve iletişim perspektifinden ele almak amacıyla "Gazze'de Soykırımın Kanıtları ve Medya Sempozyumu" düzenledi. Sempozyumun açılışında konuşan Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, sektörün önemli figürlerinden birisi olarak, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü soykırımın kanıtlarının herkesin gözünün önünde olduğunu ifade etti.

Medyanın Hakikati Şekillendirmedeki Rolü

Karagöz, ABD toplumunun %58'inin İsrail'in haklı olduğunu düşündüğünü belirterek, bu durumun hakikat algısının medya ve iletişim stratejileriyle şekillendiğini vurguladı. 44 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini ve 567 okulun yerle bir edildiğini dile getiren Karagöz, etik kodların hiçe sayıldığını açıkladı.

Hakikatin İfşası ve Mücadele

Karagöz, "Hakikatin saklanması insanları köleleştirirken, ifşası ise özgürleştirir." diyerek ajanslarının bu konudaki duruşunu net bir şekilde ortaya koydu. Özel olarak bazı uluslararası haber platformlarının yanlı edisyonlarına dikkat çekti ve Anadolu Ajansı'nın bununla nasıl mücadele ettiğini örneklerle açıkladı.

Kanıt ve Tanık Kitapları Tanıtıldı

Karagöz, Kanıt, Tanık ve Sanık adlı kitapların tanıtımını yaparak, Kanıt kitabının savaş suçlarına ait görsellerden oluştuğunu ve bu görsellerin Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde delil olarak kabul edildiğini belirtti.

Medya Mensuplarına Yapılan Saldırılar

1640 medya mensubunun saldırıya uğradığını ve 189 gazetecinin hayatını kaybettiğini söyleyen Karagöz, Anadolu Ajansı'nın uluslararası alanda adaletin ve bilgilendirmenin sağlanması için çaba sarf ettiğini vurguladı. Bu mücadelede Gazzeli iki arkadaşlarının da hayatını kaybettiğini sözlerine ekledi.

Uluslararası Bilgi Kirliliği

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, Filistin'de yaşanan soy kırımı ile ilgili olarak, akademik çalışmaların önemini vurgulayarak, "Filistin meselesi, bir coğrafyanın değil, tüm insanlığın meselesidir." dedi. Zülfikar, sempozyumun sadece akademik değil, vicdanların buluştuğu bir platform olduğunu ifade etti.

Sonuç

Sempozyum, panellerle devam ederken, katılımcılar Gazze'de yaşananlara dair farkındalık yaratma çabalarını sürdürmeye kararlılar. Anadolu Ajansı'nın bu konudaki katkıları, uluslararası alanda önemli bir rol oynamaya devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İstanbul Üniversitesinin İsrail saldırıları altındaki Gazze'deki güncel durumun medya ve iletişim perspektifinden ele alınması amacıyla düzenlediği "Gazze'de Soykırımın Kanıtları ve Medya Sempozyumu" başladı. AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, sempozyuma katılarak konuşma yaptı.

İstanbul Üniversitesinin İsrail saldırıları altındaki Gazze'deki güncel durumun medya ve iletişim perspektifinden ele alınması amacıyla düzenlediği "Gazze'de Soykırımın Kanıtları ve Medya Sempozyumu" başladı. AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, sempozyuma katılarak konuşma yaptı.