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Gazze'de Su Kuyuları Çalışmıyor: Deyr el-Belah'ta Su Krizi

Gazze'nin Deyr el-Belah bölgesindeki su kuyularının büyük çoğunluğu çalışmıyor, insani durum kritik.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 16:37
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 16:37
Gazze'de Su Kuyuları Çalışmıyor: Deyr el-Belah'ta Su Krizi

Gazze'de Su Krizi Derinleşiyor

İsrail'in artan saldırıları sonucunda Gazze Şeridi'ndeki Deyr el-Belah bölgesinde su kaynakları büyük ölçüde etkilendi. Yalnızca 3 su kuyusunun çalıştığı bu bölgede, toplamda 18 su kuyusundan 15'i kullanılamaz hale geldi.

Birleşmiş Milletler'den Açıklama

Birleşmiş Milletler Filistinli Mülteciler İçin Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Deyr el-Belah'taki su sıkıntısının boyutlarına dikkat çekildi. Savaş nedeniyle oluşan bu durum, %85'lik bir su açığına yol açmış durumda.

Açıklamada Dikkat Çeken İfadeler

Açıklamada, “Gazze’de yaşayan insanlar sadece hayatları için sürekli bir korku içinde değil, aynı zamanda en temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyorlar.” ifadesine yer verildi.

Deyr el-Belah'taki Boşaltmalar

İsrail ordusu, Deyr el-Belah'ın doğusundaki bölgeleri boşaltmaları için bir çağrıda bulundu. Bu çağrı sonrası, bölgedeki Filistinlilerin Aksa Şehitleri Hastanesi ve çevresini terk etmeye başladığı bildirildi.

Gelişmeler, Gazze'deki insani durumu daha da kritik hale getiriyor.

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