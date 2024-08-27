Gazze'de Su Sıkıntısı: Filistinliler Bombaların Gölgesinde Hayatta Kalma Mücadelesi Veriyor

Gazzelilerin Suya Ulaşımı Zorlaşıyor

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam tarafından yayımlanan "Su Savaşı Suçları" raporu, Gazzelilerin acil durumlarda hayatta kalması için gereken suya ulaşmada büyük zorluklar yaşadığını ortaya koyuyor. Standartlara göre, her bireyin acil durumlarda günde en az 15 litre suya ihtiyacı varken, Gazze'de bu miktar günde yalnızca 4,7 litreye düşmüş durumda.

Dünya Su Haftası ve Gazze

Bu yıl 25-29 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Su Haftası’nın teması "Sınırları Aşmak: Barışçıl ve Sürdürülebilir Bir Gelecek için Su" olarak belirlendi. Ancak, İsrail'in Gazze'de uyguladığı baskılar, su kıtlığının önünde büyük bir engel teşkil ediyor.

Yaşam Mücadelesi ve Su Kuyruğu

7 Ekim 2023'te başlayan İsrail saldırıları sonrası birçok insan evini kaybetti. Başka bölgelere göç eden Filistinliler, yardıma muhtaç halde yaşam savaşı vermekte. Evlerinden uzak yerlerde barınmak zorunda kalan aileler, temel ihtiyaçlarını gidermek için zorlu koşullarla mücadele ediyor.

Uzun Kuyruklar ve Sınırlı Su Temini

46 yaşındaki ziraat mühendisi Mohammed Abu Ouda, ailesiyle birlikte hayatta kalmaya çalıştıklarını ifade ediyor. "Su almak için günde birkaç kez uzun kuyruklarda beklemek zorundayız" diyen Ouda, özellikle su kaynaklarına yakın yerlerin bombardımana maruz kaldığına dikkat çekti. Aileler, su ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ya kuyruğa giriyor ya da parayla su satın alıyorlar.

Mali Zorluklar ve Temiz Su İhtiyacı

Ouda, evde kullanmak için günlük en az 160 litre suya ihtiyaç duyduklarını belirtti. Temiz içme suyunun maliyetinin artması, ailelerin üzerinde ek bir mali yük oluşturuyor. Gazze’de 20 litre su yaklaşık 25 cent iken, içme suyu fiyatları 1 dolara kadar çıkabiliyor.

Sonuç

Gazze'de, su temini konusunda yaşanan zorluklar, bölgedeki sosyal yapıyı ve yaşam alanlarını tehdit etmektedir. Ouda ailesi ve benzeri aileler, suya ulaşmak için sürekli bir mücadelenin içinde bulunmakta ve yardım kuruluşlarının desteklerine bel bağlamaktadır.