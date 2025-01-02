Gazze'de Suikast: Emniyet Genel Müdürü ve Yardımcısı Hedef Alındı

Gazze'de Emniyet Genel Müdürü ve Yardımcısına Suikast

Gazze Şeridi'ndeki Filistin İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürü Tümgeneral Mahmud Salah ve yardımcısı Hüsam Şahvan'ın, Han Yunus'ta gerçekleştirilen bir suikast sonucu hayatlarını kaybettiklerini duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in sabah saatlerinde Gazze Şeridi'ndeki Emniyet Müdürü Tümgeneral Salah ile yardımcısı Tümgeneral Şahvan'ı havadan hedef aldığı ifade edildi. Suikastta, Emniyet Genel Müdürü ve yardımcısının yanı sıra çok sayıda Filistinli'nin de yaşamını yitirdiği bildirildi.

Açıklamada, bu suikastın, Salah ve Şahvan'ın Filistin halkına yönelik insani ve ulusal görevlerini yerine getirdikleri esnada gerçekleştiğine dikkat çekildi. Ayrıca, İsrail'in işlediği bu suikast ile Gazze Şeridi'nde kaosu yayma ve Filistinlilerin maruz kaldığı acıları derinleştirme konusunda ısrar etmeyi sürdürdüğü vurgulandı.

Polis teşkilatının, 15 aydır devam eden İsrail saldırıları'nın gölgesinde Filistinlilere hizmet verme konusunda önemli bir rol üstlendiği belirtilirken, İsrail'in uluslararası ve insani yasaları nasıl hiçe saydığına da dikkat çekildi.

Olay ile ilgili İsrail tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.