Gazze'de Süregelen Saldırılar: 41 Bin 206 Kaybın Bilançosu

Gazze'deki Saldırılarda Can Kaybı ve Yaralanmalar

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda 41 bin 206 Filistinli hayatını kaybetti. Bu kayıpların 16 bin 795'inin çocuk, 11 bin 378'inin ise kadın olduğu bildirildi. Gazzeli yetkililer, bu bilgileri Medya Ofisi aracılığıyla kamuoyuna duyurdu.

Çocuklar ve Kadınlar En Çok Zarar Görenler

Saldırılar sırasında 95 bin 337 kişi yaralanırken, 10 bin kişinin ise hâlâ kayıp olduğu ifade edildi. Gazze'de dikkat çeken bir durum ise, saldırılardan etkilenenlerin yaklaşık %69'unun çocuklar ve kadınlardan oluşması. Saldırılarda 7 Ekim'den sonra dünyaya gelen 171 bebek de hayatını kaybetti.

Sağlık Hizmetleri Üzerindeki Etkiler

İsrail'in Gazze'deki sağlık altyapısına yaptığı saldırılar sonucu 162 sağlık kuruluşu hedef alındı. 80 sağlık merkezi ile 34 hastane işlevsiz kaldı ve 885 sağlık personeli yaşamını yitirdi. Ayrıca, 131 ambulans kullanılamaz hale geldi.

Temel İnsani İhtiyaçların Engellenmesi

Gazze'de 3 bin 500 çocuk, yetersiz beslenme nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya bulunurken, 60 bin hamile kadının da sağlık hizmetlerine ulaşma konusunda zorluk çektiği belirtildi. İsrail'in gıda ve ilaç girişlerine izin vermemesi, durumun ciddiyetini artırıyor.

Kültürel Miras ve Eğitim Üzerindeki Etkiler

İsrail, Gazze'de kültürel mirasa da zarar vererek 206 tarihi ve kültürel varlığın yok olmasına neden oldu. Eğitim sektörü de olumsuz etkilendi; 11 bin 500 öğrenci ve 750 öğretmen yaşamını yitirirken, 125 okul ve üniversite binası tamamen tahrip oldu.

Mali Kaybın Boyutu

İsrail'in Gazze'ye yönelik 7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırıları sonucunda toplam 33 milyar dolarlık hasar oluştu. Elektrik ve su altyapısında ciddi bir tahribat yaşandı; 3 bin 130 kilometre elektrik hattı ile 330 bin metrelik su şebekesi hasar gördü.

Ayrıca, 36 spor tesisi ve stadyum yıkıldı, 700 su kuyusu kullanılamaz hale geldi. Bu saldırılar, Gazze'deki halkın yaşam koşullarını daha da zorlaştırmaktadır.