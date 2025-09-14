Gazze'de Tıbbi Malzeme Krizi: Sağlık Bakanlığı'ndan Acil Tedarik Çağrısı

Gazze Sağlık Bakanlığı, hastanelerde hayati tıbbi malzeme ve solüsyon eksikliği olduğunu, DSÖ aracılığıyla acil tedarik talep ettiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 17:04
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 17:04
Gazze'de Tıbbi Malzeme Krizi: Sağlık Bakanlığı'ndan Acil Tedarik Çağrısı

Gazze'de Tıbbi Malzeme Krizi: Sağlık Bakanlığı'ndan Acil Tedarik Çağrısı

Hastanelerin laboratuvar ve kan bankalarında kritik eksiklikler

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in abluka altında tuttuğu bölgede yer alan hastanelerin hayati önem taşıyan tıbbi malzeme ve solüsyonlardan yoksun olduğunu bildirerek, bu malzemelerin bölgeye acilen tedarik edilmesi çağrısında bulundu.

Bakanlığın yazılı açıklamasında, Gazze'de faaliyet gösteren hastanelerin laboratuvar birimleri ve kan bankalarında hayati öneme sahip testler için gerekli solüsyon ve malzemelerde ciddi eksiklik yaşandığı vurgulandı. Özellikle kan elektrolit testi, tam kan sayımı (CBC) ve virüs testleri için gerekli solüsyonların bulunmaması nedeniyle hasta ve yaralıların sağlık kontrollerinin gerçekleştirilemediği belirtildi.

Açıklamada, Bakanlığın söz konusu sağlık malzemelerinin temini için Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) aracılığıyla çalışma yürüttüğü; bu malzemelerin şu anda işgal altındaki Batı Şeria'daki DSÖ'nün depolarında bulunduğu kaydedildi.

Bakanlık, laboratuvar malzemelerinin Gazze'ye girişinin ve hastanelerdeki kan bankalarına güvenli şekilde ulaşmasının sağlanması için ilgili makamların acilen devreye girmesi çağrısında bulundu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada da İsrail'in uyguladığı aç bırakma politikası nedeniyle ortaya çıkan kıtlık ve yetersiz beslenme yayılımının hastanelerdeki kan stoklarını kritik düzeye düşürdüğüne dikkat çekmişti.

İLGİLİ HABERLER

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya Pamukova'da 3. Çilek Festivali Coşkuyla Gerçekleşti
2
MSB'den A Milli Erkek Basketbol Takımı'na Özel Video Klibi
3
Antalya'da Eski Futbolcunun Oğlu Haluk Altın Öldürüldü
4
Bakırköy'de çay ocağı yangını söndürüldü
5
Siirt'te İki Araç Çarpmasıyla 8 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı
6
Ağrı'da valizde 4 litre 322 mililitre sentetik uyuşturucu: 2 şüpheli gözaltında
7
Küresel Sumud Filosu'ndan 10 Tekne Tunus'tan Gazze'ye Yola Çıktı

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye