Gazze'de Tıbbi Malzeme Krizi: Sağlık Bakanlığı'ndan Acil Tedarik Çağrısı

Hastanelerin laboratuvar ve kan bankalarında kritik eksiklikler

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in abluka altında tuttuğu bölgede yer alan hastanelerin hayati önem taşıyan tıbbi malzeme ve solüsyonlardan yoksun olduğunu bildirerek, bu malzemelerin bölgeye acilen tedarik edilmesi çağrısında bulundu.

Bakanlığın yazılı açıklamasında, Gazze'de faaliyet gösteren hastanelerin laboratuvar birimleri ve kan bankalarında hayati öneme sahip testler için gerekli solüsyon ve malzemelerde ciddi eksiklik yaşandığı vurgulandı. Özellikle kan elektrolit testi, tam kan sayımı (CBC) ve virüs testleri için gerekli solüsyonların bulunmaması nedeniyle hasta ve yaralıların sağlık kontrollerinin gerçekleştirilemediği belirtildi.

Açıklamada, Bakanlığın söz konusu sağlık malzemelerinin temini için Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) aracılığıyla çalışma yürüttüğü; bu malzemelerin şu anda işgal altındaki Batı Şeria'daki DSÖ'nün depolarında bulunduğu kaydedildi.

Bakanlık, laboratuvar malzemelerinin Gazze'ye girişinin ve hastanelerdeki kan bankalarına güvenli şekilde ulaşmasının sağlanması için ilgili makamların acilen devreye girmesi çağrısında bulundu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada da İsrail'in uyguladığı aç bırakma politikası nedeniyle ortaya çıkan kıtlık ve yetersiz beslenme yayılımının hastanelerdeki kan stoklarını kritik düzeye düşürdüğüne dikkat çekmişti.