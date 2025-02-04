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Gazze'de Toplu Mezar Bulundu: 19 Filistinli Ölü Olarak Defnedildi

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in saldırılarında ölen 19 kişinin gömülü olduğu toplu mezarı buldu ve cenazeleri yeniden defnedildi.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 23:17
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 23:17
Gazze'de Toplu Mezar Bulundu: 19 Filistinli Ölü Olarak Defnedildi

Gazze'de Sivil Savunma Müdürlüğü'nden Şok Açıklama

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail ordusunun Gazze'nin batısındaki Şifa Hastanesi kompleksine yönelik düzenlediği bombardıman sonucunda hayatını kaybeden 19 kişinin gömülü olduğu toplu mezarı bulduklarını duyurdu.

Cenazeler Yeniden Defnedildi

Açıklamada, İsrail güçlerinin Şifa Hastanesi'ni basarak hedef aldığı ve ardından ölümleriyle sonuçlanan saldırılarda rastgele gömülen bu 19 Filistinlinin cansız bedenlerinin çıkarıldığı ifade edildi. Bulunan cenazelerin Gazze'nin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mezarlığı'na tekrar defnedildiği bildirildi.

Olay Tarihleri Belirsizliğini Koruyor

İsrail askerlerinin toplu mezarda bulunan 19 kişiyi hangi tarihte öldürdüğüne dair henüz bir bilgi verilmedi. Öte yandan, İsrail güçleri Gazze Şeridi’nin en büyük sağlık kompleksi olan Şifa Hastanesi'ni 16 Kasım 2023'te işgal ettikten 10 gün sonra hastanenin bazı bölümlerini yıkarak geri çekilmişti.

Sivillerin Durumu Tehlikede

İsrail askerlerinin hastaneye sığınan sivilleri gözaltına alması ve yapılan saldırılarda çok sayıda insanın hayatını kaybetmesi, bölgedeki gerilimi daha da artırıyor.

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