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Gazze'de Umut Işığı: Sait Ebu el-Ays ve Çocukları Güldürme Çabası

İsrail saldırıları altında Gazze'de, Sait Ebu el-Ays çocukları güldürmek için basit oyuncaklar yapıyor.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 11:41
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 11:41
Gazze'de Umut Işığı: Sait Ebu el-Ays ve Çocukları Güldürme Çabası

Gazze'de Çocuklara Umut Olmak

İsrail'in devam eden saldırıları altında, Gazze'de yaşayan Sait Ebu el-Ays, bombaların gölgesinde kalmış çocukların yüzlerindeki gülümsemeyi yeniden kazandırmaya çalışıyor.

Basit Oyuncaklarla Eğlence

Ebu el-Ays, yaşadığı zorluklara rağmen, basit malzemelerden yaptığı oyuncaklarla çocukları eğlendiriyor. Kartondan şapkalar ve kilden kaplumbağalar yaparak onların acılarını hafifletmeye gayret ediyor. Sait, "Onlara resimler çizdim, verdiğim oyuncaklarla gülümsemelerini sağlıyorum," diyor.

Bir Umut Yolculuğu

Aldığı yardımlarla daha fazla oyuncak yapma imkânı bulan Ebu el-Ays, çocukların sevinçle oynadıklarını görmekten duyduğu mutluluğu ifade ediyor. "Bu oyuncakları verdim, bazıları para vermek istedi ama ben çocukların sevinmesini istiyorum," diye belirtiyor.

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Çocuklarla geçirdiği zaman diliminde, onların kederlerini unutturmak ve yeni hayaller kurmalarına yardım etmek, Ebu el-Ays'ın en büyük motivasyonu. Oyuncak yaparken etrafında toplanan çocuklar, onun elinde şekil alan basit malzemelerle neşeleniyor.

Ebu el-Ays'ın çabası, Gazze'deki çocukların savaş yerine sevgiyle büyütülmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor. Onların gözlerindeki kısa bir sevinç anı, tüm zorluklara karşı bir umut ışığı olarak parlıyor.

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