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Gazze'de UNRWA Çalışanlarının Ölüm Sayısı 231'e Ulaştı

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında UNRWA çalışanlarının ölümü artarak devam ediyor.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 14:24
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 14:24
Gazze'de UNRWA Çalışanlarının Ölüm Sayısı 231'e Ulaştı

Gazze'de UNRWA Çalışanlarının Ölüm Sayısı Arttı

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanlarından hayatını kaybedenlerin sayısının 231 olduğu bildirildi.

Philippe Lazzarini'nin Açıklamaları

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, sosyal medya üzerinden Gazze'deki durumu değerlendirerek acil uyarılarda bulundu. Lazzarini, İsrail'in dün Gazze'nin kuzeyinde yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı bir UNRWA okulunu hedef aldığını hatırlattı. Saldırıda, çok sayıda çocuğun da hayatını kaybettiğini ifade etti.

Son Durum ve İnsani Kriz

Geçtiğimiz hafta içinde Gazze'deki 3 ayrı UNRWA yerleşkesine saldırı düzenlendiğini belirten Lazzarini, bölgedeki insani krizin boyutlarına dikkat çekti. Gazze'ye yönelik insani yardımların artırılacağına dair bazı açıklamalar yapılmış olmasına rağmen, bölgede yaşayan insanların henüz bir iyileşme yaşamadığını vurguladı.

Bölge halkının devam eden yoğun saldırılar altında açlıkla mücadele ettiğini ifade eden Lazzarini, "felaket" seviyesindeki açlık çekenlerin sayısının önümüzdeki aylarda 3 katına çıkabileceğine dair endişeleri dile getirdi.

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