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Gazze'de Üzücü Kayıplar: 41 Bin 391 Filistinli Hayatını Kaybetti

Son 3 günde 119 Filistinli daha hayatını kaybetti, toplam ölü sayısı 41 bin 391'e ulaştı.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 12:58
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 12:58
Gazze'de Üzücü Kayıplar: 41 Bin 391 Filistinli Hayatını Kaybetti

Gazze'de Ağır Kayıplar

Ölümlerle dolu bir süreç devam ederken, Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren gerçekleştirdiği hava ve kara saldırıları sonucunda geçen 3 gün içinde 119 Filistinli yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı Açıklama Yaptı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yapılan saldırılar hakkında bilgi vererek, son 72 saatte bölgede 12 katliam gerçekleştirildiğini duyurdu. Bu saldırılarda 119 kişinin yanı sıra 209 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Çarpıcı Rakamlar

7 Ekim'den bu yana Gazze'deki toplam ölü sayısının 41 bin 391 kişiye ulaştığı, yaralı sayısının ise 95 bin 760 olduğu belirtildi. Açıklamada, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu vurgulanarak, İsrail güçlerinin engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı aktarıldı.

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