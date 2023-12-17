Gazze’de yağmur ve hastalık: Binlerce kişi çaresiz

Gazze Şeridi’nde 7 Ekim’den bu yana devam eden İsrail saldırıları, bölgedeki Filistinlilerin yaşamını cehenneme çevirdi. İsrail, Hamas’ın roket saldırılarına karşılık olarak Gazze’yi bombalamaya başladı. İsrail ordusu, Hamas’ın askeri altyapısını, liderlerini ve silah depolarını hedef aldığını söylüyor. Ancak Gazze’deki sivil yerleşim yerleri, hastaneler, okullar ve medya kuruluşları da saldırılardan etkilendi.

Gazze’deki Hamas yönetimi Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim’den bu yana İsrail saldırılarında 18 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini, binlerce kişinin yaralandığını veya evsiz kaldığını açıkladı. İsrail ise Gazze’den atılan roketlerde 1,200 kişinin öldüğünü, 113 askerinin de Gazze’deki çatışmalarda şehit olduğunu duyurdu.

Gazze’de yaşayan yaklaşık 2 milyon Filistinli, İsrail’in 2007’den beri uyguladığı abluka nedeniyle temel ihtiyaç malzemelerine, elektriğe, suya ve sağlık hizmetlerine erişimde zorluk yaşıyor. Gazze’deki hastaneler, yaralıları tedavi etmek için yeterli ilaç, ekipman ve personel bulamıyor. Gazze’deki su kaynaklarının yüzde 97’si kirlenmiş durumda. Gazze’de günde sadece 4 saat elektrik verilebiliyor.

Gazze’deki durum, 13 Aralık’ta başlayan şiddetli yağmurlarla daha da kötüleşti. Evsiz kalan binlerce mülteci, çadır ve barakalarda yaşamaya çalışıyor. Ancak yağmur suları, bu geçici barınakları da yıktı veya sular altında bıraktı. Çamur, sel ve bazı durumlarda hastalıkla mücadele eden mülteciler, uluslararası toplumdan yardım bekliyor.

Gazze’de Yaşanan İnsani Kriz Nedir?



Gazze’de yaşanan insani kriz, İsrail’in Gazze Şeridi’ne uyguladığı abluka ve saldırılar sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Gazze’de yaşayan Filistinliler, temel ihtiyaç malzemelerine, elektriğe, suya ve sağlık hizmetlerine erişimde büyük zorluklar yaşıyor. Gazze’de 7 Ekim’den bu yana devam eden İsrail saldırıları, binlerce kişinin hayatını kaybetmesine, yaralanmasına veya evsiz kalmasına neden oldu. Gazze’de 13 Aralık’ta başlayan şiddetli yağmurlar, evsiz kalan mültecilerin yaşam koşullarını daha da kötüleştirdi.

Gazze’ye Nasıl Yardım Edilebilir?

Gazze’ye yardım etmenin en etkili yolu, İsrail’in Gazze’ye uyguladığı ablukayı kaldırması ve saldırılarını durdurmasıdır. Ancak bu siyasi bir karar gerektirir ve uluslararası toplumun baskısıyla mümkün olabilir. Gazze’ye yardım etmenin diğer yolları ise şunlardır:

Gazze’ye insani yardım malzemeleri, ilaç, ekipman ve personel göndermek. Bu amaçla çalışan birçok uluslararası ve yerel kuruluş vardır. Bu kuruluşlara bağış yapmak veya gönüllü olmak, Gazze’ye yardım etmenin bir yolu olabilir.

Gazze’ye medya ve kamuoyu desteği sağlamak. Gazze’de yaşanan insani krizi duyurmak, farkındalık yaratmak ve adalet talep etmek, Gazze’ye yardım etmenin bir yolu olabilir. Sosyal medya, basın, sivil toplum ve siyasi platformlarda Gazze’ye destek vermek, Gazze’ye yardım etmenin bir yolu olabilir.

Gazze’ye dayanışma göstermek. Gazze’de yaşayan Filistinlilerin haklarını, kültürünü ve direnişini tanımak, Gazze’ye yardım etmenin bir yolu olabilir. Gazze’ye mektup, mesaj, video veya sanat eseri göndermek, Gazze’ye yardım etmenin bir yolu olabilir.

Gazze’de Yaşanan Hastalıklar Nelerdir?

Gazze’de yaşanan hastalıkların başlıca nedeni, Gazze’nin sağlık altyapısının yetersizliği ve kirliliğidir. Gazze’de yaşayan Filistinliler, temiz suya, ilaca, aşıya ve sağlık personeline erişimde zorluk yaşıyor. Gazze’de sıkça görülen hastalıklar şunlardır:

Bulaşıcı hastalıklar: Gazze’de kirlenmiş su kaynakları, kanalizasyon sistemi, çöp ve hayvan atıkları nedeniyle bulaşıcı hastalıklar yaygındır. Gazze’de sıkça görülen bulaşıcı hastalıklar arasında kolera, tifo, dizanteri, hepatit, tüberküloz, sıtma ve kuduz sayılabilir.

Kronik hastalıklar: Gazze’de sağlık hizmetlerine erişimde zorluk yaşayan Filistinliler, kronik hastalıkların tedavisinde de sorunlar yaşıyor.