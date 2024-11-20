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Gazze'de Yakıt Eksikliği: Sivil Savunma ve Acil Yardım Hizmetleri Askıya Alındı

Gazze'deki sivil savunma araçları yakıt yetersizliği nedeniyle hizmet veremiyor, insani durum her geçen gün kötüleşiyor.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 00:02
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 00:02
Gazze'de Yakıt Eksikliği: Sivil Savunma ve Acil Yardım Hizmetleri Askıya Alındı

Gazze Şeridi'nde yaşanan yakıt eksikliği, sivil savunma ve acil yardım hizmetlerinin durmasına neden oldu. Gazze Kentindeki Sivil Savunma Müdürlüğü, bu durumun bölgede süregelen insani felaketin boyutunu artırdığını açıkladı.

Müdürlükten gelen açıklamada, "Gazze kentindeki sivil savunma araçlarının çoğunun yakıt eksikliği nedeniyle çalışamaz hale geldiğini duyuruyoruz. Şu anda yalnızca bir araç ve bir su tankeri ile hizmet verebiliyoruz" ifadeleri kullanıldı. Ekiplerin son bir haftadır çok sayıda acil durum çağrısını yanıtlayamadığı ve İsrail saldırılarına maruz kalan bölgelere ulaşamadığı belirtildi.

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik saldırılarını aralıksız sürdürmekte ve bu durum, sivil savunma ekiplerinin hizmet verememesiyle Gazze halkının acılarını artırmaktadır. Açıklamada, "Eğer bu durum devam ederse acı manzaralar ve yeni bir insani felaket ortaya çıkabilir" uyarısı yapıldı.

Yapılan uyarılara göre, yakıt eksikliği nedeniyle Gazze'deki insani felaketin boyutu her geçen gün derinleşiyor. Son 46 gündür süren İsrail kuşatması neticesinde, Gazze'nin kuzeyinden çok sayıda Filistinli yerinden edilmekte ve bu da insani müdahale ihtiyacını arttırmaktadır.

İsrail'in sivil savunma ekiplerine gerekli yakıtın ve ekipmanın ulaştırılmasını engellemesi, Filistinlilere karşı işlenen suçların devamı ve uluslararası insancıl hukukun ihlali olarak değerlendiriliyor. Dünya ülkeleri ve uluslararası kuruluşlara, Gazze'deki sivil savunma ekiplerine yakıt ulaştırılması çağrısı yapıldı.

İsrail'in göç zorlaması planı da dikkat çekiyor. Cibaliya Mülteci Kampı ve çevresine 5 Ekim'de düzenlenen yoğun hava saldırıları, 6 Ekim'de kara saldırısıyla devam etti. Bölge halkını göçe zorlayarak hastaneleri hedef alan İsrail, tıbbi ve insani yardım girişine de izin vermiyor.

Filistinlilerin Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitme çağrısında bulunulmuş ve bu durum, daha önce İsrail basınına yansıyan generallerin planı olarak bilinen zorla göç ettirme stratejisiyle benzerlik taşıdığı düşünülmektedir.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medyada yaptığı uyarıyla Gazze'nin kuzeyindeki bölgelerin boşaltılması gerektiğini belirtmiştir. Bu haritanın, Generaller Planı'na benzer bir içerikle hazırlandığı iddia edilmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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