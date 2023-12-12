Gazze'de yaşanan savaşın bilançosu ağırlaşıyor: Saldırılarda ölenlerin sayısı 18 bin 412'ye ulaştı

Gazze’de İsrail’in saldırılarına karşı direnen Filistinlilerin kayıpları artıyor. Son bir günde 207 kişi daha hayatını kaybederek toplam ölü sayısı 18 bin 412’ye ulaştı.

İsrail, Refah bölgesindeki hava saldırılarında 6’sı çocuk olmak üzere 12 Filistinliyi katletti. Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı ve Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi’nde de son bir haftada çatışmalar yoğunlaştı.

İsrail ordusu, bu iki bölgeye girmeye çalışsa da Filistinli direnişçilerin karşı koymasıyla başarılı olamıyor.

İsrail tankları, kampı batı, kuzey ve güneyden kuşatırken, evlere, yollara ve altyapıya şiddetli hava ve topçu ateşi açıyor.