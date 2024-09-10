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Gazze'de Yaşananlar: Dr. Fadya Malhis'in Tanıklıkları

Dr. Fadya Malhis, Gazze'deki saldırılar sırasında yaşadıklarını ve hastanede yaşanan zorlukları anlattı.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 15:43
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 15:43
Gazze'de Yaşananlar: Dr. Fadya Malhis'in Tanıklıkları

Gazze'de Zor Günler

Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin kadın doğum uzmanı Dr. Fadya Malhis, savaşın ortasında yaşadıklarını anlattı. Dr. Malhis, AA muhabirine yaptığı açıklamalarda, "Gazze'den çıkmak için tek bir cadde vardı ve İsrail askerleri sık sık ateş açıyordu. Beş kere denedik, hepsinde de saldırıya uğradık," dedi.

Korkunç Saldırılar

Türkiye'deki eğitimini tamamladıktan sonra memleketine dönen Malhis, Gazze'deki hastanede 2001 yılından beri çalışıyordu. Bütün bu yıllar boyunca çok sayıda zorlukla karşılaştığına dikkat çekerken, 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan Israil saldırılarının çok farklı bir boyutta olduğunu vurguladı. "Soykırımın Başladığını Anladık"

Dr. Malhis, "Altı saat içinde soykırımın başladığını anladık. Önce okulları ve camileri, ardından hastaneleri hedef aldılar. İnsanlar güvenli yer arayışında hastaneye sığındı," dedi.

Elektriksiz ve Zor Koşullarda Hayat Mücadelesi

İsrail'in Gazze'ye günde yalnızca sekiz saat elektrik verdiğini belirten Malhis, hastanede doğum yaptırmak için jeneratörler kullandıklarını söyledi. "Kışın gelmesiyle beraber hastanede bebeklerin ısıtılması zor hale geldi. Bombalama sırasında birçok bebek yardıma muhtaç durumda bize geliyordu," diye ekledi.

Aile İçin Korku Dolu Günler

Malhis; kızı, damadı ve torunlarının saldırıdan son anda kurtulduğu anları da paylaştı. Aile üyeleriyle birlikte evlerinin bombalanması sonucu Şifa Hastanesi'ne sığınmak zorunda kaldıklarını anlattı. "Hastaneye girdiğimizde yer bulmakta zorlandık. Ağlaya ağlaya evimizi terk ettik."

Doğum ve Ameliyatlar için Zor Şartlar

Hastane personeliyle birlikte küçük bir ameliyathane kurduklarını belirten Dr. Malhis, "Bazen telefon ışıklarıyla doğum yaptırmak zorunda kaldık," diyerek durumu özetledi.

Umutsuz Yolculuk

Malhis, Mısır'a geçmek için uzun bir yolculuk yapmak zorunda kaldıklarını ve bu süreçte birçok kez saldırıya uğradıklarını ifade etti. "Sonunda 'Ya buradan çıkacağız ya da burada öleceğiz' diyerek tek caddeden Gazze'yi terk ettik," dedi.

Sonuç ve Umut Mesajı

Dr. Malhis, müdahalelere ve yardımlara teşekkür etti ve Filistin halkına destek olanlara haklarını helal etti. "İnşallah bu kan bir an önce durur. Türk halkına sevgimiz sonsuz," diyerek sözlerini bitirdi.

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