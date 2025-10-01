Gazze'de Yaşlılar Sağlık Krizinde: Abluka ve Saldırılar Tedaviye Engel

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan Dünya Yaşlılar Günü açıklaması

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'ndeki yaşlıların devam eden İsrail ablukası ve saldırıları nedeniyle gıda ve tıbbi bakım eksikliğiyle karşı karşıya kalarak ciddi sağlık sorunları yaşadığını duyurdu.

Bakanlık, 'Gazze Şeridi'ndeki yaşlılar, devam eden İsrail ablukası ve saldırıları sonucu oluşan gıda ve ilaç sıkıntısı nedeniyle felaket düzeyinde sağlık sorunlarıyla karşı karşıya.' ifadelerine yer verdi. Açıklama, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla yazılı olarak yapıldı.

Açıklamada ayrıca Batı Şeria'daki yaşlıların askeri kontrol noktaları ve İsrail'in uygulamaları nedeniyle sağlık tesislerine zamanında erişimde zorluk çektiği; bunun yaşlıları en doğal hakları olan sağlık hizmetlerinden mahrum bıraktığı belirtildi.

Bakanlık, sağlık ocakları ve devlet hastaneleri aracılığıyla yaşlılara bütünleşik hizmet verildiğini, sağlık merkezlerine ulaşamayanlar için ise evde sağlık hizmeti geliştirmek amacıyla çalışmalar yürütüldüğünü aktardı.

Açıklamada, yaşlıların yüzde 76'sının diyabet, yüksek tansiyon ve kalp hastalığı gibi kronik rahatsızlıklara sahip olduğu ve bunun düzenli tıbbi bakıma ile temel ilaçlara olan ihtiyacı artırdığı vurgulandı.

Bakanlık ayrıca uluslararası topluma ve insan hakları örgütlerine, saldırıların durdurulması ve Gazze Şeridi'ne uygulanan ablukanın kaldırılması için ahlaki ve yasal sorumluluklarını üstlenmeleri ve Filistin'deki yaşlıların gıda, ilaç ve sağlık hizmetlerine engelsiz erişimini sağlamaları çağrısında bulundu.