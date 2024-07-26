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Gazze'de Yeni Saldırı: 10 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'deki saldırılarında 10 Filistinli yaşamını yitirdi, birçok kişi de yaralandı.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 23:41
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 23:41
Gazze'de Yeni Saldırı: 10 Filistinli Hayatını Kaybetti

Gazze'de Yaşanan Son Saldırılar

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği hava saldırıları sonucunda 10 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Gazze Sivil Savunma Birimi, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, saldırıların özellikle Gazze'nin orta kesimindeki ez-Zuveyde beldesi ve güneydeki Han Yunus şehrine yönelik olduğunu belirtti.

Ölü Sayısı ve Saldırıların Detayları

Yapılan saldırılar sonucunda ez-Zuveyde'deki iki evin hedef alındığı ve bu saldırılarda 6 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Ayrıca, Han Yunus'un Ketibe Mahallesi'ndeki El-Erneb Caddesi üzerindeki saldırılarda 2 kişinin yaşamını yitirdiği, Gazze şehir merkezinde bulunan El-Emel Oteli yakınlarında da 2 can kaybı olduğu bildirildi.

Yaralılar ve Sivil Altyapı

Saldırılarda çok sayıda Filistinlinin yaralandığı, ancak yaralı sayısı hakkında kesin bilgilere ulaşılamadığı ifade edildi. 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği operasyonlarda en az 39.175 Filistinli, bunlar arasında 16.172 çocuk ve 10.798 kadın bulunuyor, ayrıca 90.403 kişi yaralandı.

Görgü tanıkları, sivil altyapının hedef alındığını, hastaneler ve eğitim kurumlarının tahrip edildiğini belirtiyor. Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildiriliyor.

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