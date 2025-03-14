Gazze'de Yıkılan Camii Yeniden İbadete Açıldı

Gazze'nin kuzeyinde, İsrail'in saldırıları sonucu yıkılan cami, onarılarak ibadete açıldı.

Yayın Tarihi: 14.03.2025 23:58
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 23:58
Gazze'de Yıkılan Camii Yeniden İbadete Açıldı

İsrail'in Gazze Saldırılarında Yıkılan Cami İbadete Açıldı

İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda yıkılan bir cami, restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ibadete açıldı. Cibaliya bölgesinde yer alan Safa ve Merve Camisi, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen onarımlar sonrasında, cemaatin ziyaretine sunuldu.

Caminin Onarımı ve Yeniden Açılımı

Gazze Vakıflar ve Diyanet İşleri Bakanlığı temsilcisi Abdulmunim Debbur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, caminin duvarlarının onarıldığını, boyandığını, pencerelerinin takıldığını ve halılarının serildiğini belirtti. Bu kapsamlı onarım çalışmaları sonuçlandıktan sonra, cami yeniden ibadet için açıldı.

Ramazan Ayında İkıdama Yoğun İlgi

Bugünlerde Ramazan ayının coşkusu ile birlikte, Filistinliler onarılan camiyi ziyaret ederek ibadetlerine devam ediyor. Yeniden açılan bu ibadet alanı, yerel halk için büyük önem taşıyor.

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