Gazze'de Yıkım: İsrail 11 Ağustos'tan Bu Yana 3 bin 600 Bina Yıktı, 350 Bin Kişi Yerinden Edildi

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail hükümetinin 8 Ağustos tarihinde Gazze kentini işgal planını onaylaması ve ordunun 11 Ağustos tarihinde saldırılara başlamasıyla bölgeye verilen zararların bilançosuna ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Yıkımın boyutu

Açıklamada, İsrail ordusunun 11 Ağustostan bu yana uyguladığı sistematik yıkım, soykırım, etnik temizlik ve zorla yerinden etme politikaları kapsamında Gazze kentindeki sivil yerleşim yerlerini vahşice hedef aldığı belirtildi. Bu süreçte kentte geniş çaplı yıkım meydana geldiği; aralarında çok katlı binaların da bulunduğu en az 1.600 binanın tamamen yıkıldığı, 2.000 binanın ağır hasar aldığı ve 13 bini aşkın çadırın kullanılamaz hale geldiği aktarıldı.

Sadece Eylül ayında ordunun tamamen yıktığı bina sayısının 70, ağır hasar alan bina sayısının ise 120 olduğu, ayrıca 3.500 çadırın kullanım dışı kaldığı kaydedildi.

Yerinden edilenler ve barınma krizi

Hedeflenen binalarda, çok katlı konutlar dahil en az 50 bin kişinin; çadırlarda ise 52 bin kişinin yaşadığı belirtilerek, bunun sonucunda İsrail'in 100 binden fazla kişiyi barınaksız bıraktığına işaret edildi.

Açıklamada ayrıca, 11 Ağustostan bu yana 350 binden fazla kişinin Gazze kentinin doğusundan batısına ve orta kesimine doğru göç ettiği vurgulanarak bunun, 'etnik temizlik ve sistematik soykırım politikasıyla kasıtlı olarak işlenen savaş suçlarını açıkça yansıttığı' ifade edildi.

Hatırlatmak gerekirse, İsrail Güvenlik Kabinesi 8 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgaline yönelik planı onaylamış; İsrail ordusu da 11 Ağustos'ta Zeytun Mahallesi'nden kente saldırılarını başlatmıştı.