Gazze'de Yıldız Futbolcu Olma Hayali Saldırıda Yok Oldu

Gazze'de Futbol Hayali Sona Erdi

Vahid el-Galban, Gazze Şeridi'nde yıldız futbolcu olma hayali kurarken, İsrail bombardımanında ağır yaralanarak bir gözünü, elini ve bacağını kaybetti. 13 yaşındaki çocuk, protez el ve bacak tedavisiyle yeniden hayata tutunmayı umuyor.

Uzuvlarını Kaybeden Genç Hayallerini Yitirdi

İsrail ordusunun nisan ayında gerçekleştirdiği saldırılarda ağır yaralanan Vahid, şu an tekerlekli sandalyeye bağımlı bir durumda. Vahid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yıldız bir futbolcu olma hayalim vardı. En büyük isteğim normal hayatıma dönmek, arkadaşlarımla futbol oynamak ve okula gitmek" diye belirtti.

Çocukların Acı Verici Talepleri

Uzuvlarını kaybetmenin yanı sıra, hayallerinin de yerle bir olduğunu ifade eden Vahid, "Benim gibi yaralanan birçok kişi var. Bizim ne suçumuz var?" diyerek yaşadığı acıları dile getirdi. Oğlunun tedavi edilmesi için Arap ülkelerine çağrıda bulunan Vahid, destek bekliyor.

Anne Huveyda el-Galban'ın Destanı

Küçük Vahid'in annesi Huveyda el-Galban, yaşananların ardından oğlunun zor günler geçirdiğini ve psikolojik desteğe ihtiyacı olduğunu belirtiyor. Huveyda, "Oğlumun burada yeterli imkanlarla tedavi olma imkanı yok. Tek isteği, sağlığına kavuşmak ve arkadaşlarıyla futbol oynamak" dedi.

İsrail'in Bombaları Çocukları Hedef Alıyor

7 Ekim 2023'ten beri süren saldırılarda, Gazze'de ciddi can ve mal kaybı yaşanıyor. Şarapnel etkili bombalar, özellikle çocuklarda ağır yaralanmalara yol açıyor. Doktorlar, bazı yaralıları hayatta tutabilmek için uzuv kesimlerine başvurmak zorunda kalıyor.

Gazze'deki Yaralılar için Umut Işığı Olunmalı

Gazze'deki Medya Ofisi'nin verilerine göre, tedavi edilmesi gereken 12 bin yaralı bulunuyor. Refah Sınır Kapısı'nın kapalı kalması nedeniyle bu yaralılar, yurt dışında tedavi olma şansını kaybetti. Gazze’nin acil yardıma ihtiyacı var.