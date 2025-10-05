Gazze'de Yorgun Halk Trump'ın Planını 'Son Şans' Olarak Karşıladı

Gazze'de ateşkes umudu: Trump'ın planı 'son şans' olarak görüldü

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı, içerdiği sorunlara rağmen birçok Filistinli tarafından "ateşkesi sağlar" umuduyla memnuniyetle karşılandı. İsrail'in 2 yıldır süren bombardımanları ve katliamlardan yorgun düşen halk, önceliği saldırıların durmasına veriyor.

Deyr el-Belah'dan tepkiler

Kamil Abid: "Biz özgürlüğü ve yaşamayı seviyoruz. Çocuklarımızın bizden daha iyi bir gelecek yaşamasını istiyoruz...." Abid, ateşkes haberinin ardından saldırıların önemli ölçüde azaldığını ve bir geceyi daha sessiz geçirdiklerini söyledi. "Barış olsun, evimizi, yurdumuzu imar edip yaşayalım istiyoruz. Her gün savaş ve yıkım görmekten usandık. Onurlu bir yaşam sürmek istiyoruz."

Muhammed Hamu, bir hafta önce Gazze kentinden göç ettiğini ve sürekli göç etmekten, bombardımanlardan yorulduklarını belirtti. "Deyr el-Belah'ta ilk defa uçak ve bombardıman sesi olmadan bir gece geçirdik. Hatta keşif uçakları bile yoktu. Bunların insanı çok rahatsız eden sesleri var. 2 yıldır her an duyduğumuz bu sesi bugün duymadık. Sokakta biraz olsun rahatça yürüyebildik."

Son şans ve kaygılar

İbrahim Ebu Verde: "İnsanlar bir kere ölür, biz 5 kere ölümü tattık. Açlık, acı, kayıp, abluka ve susuzluk." Ebu Verde ateşkesten vazgeçilmesinden korktuğunu belirterek, "Biz ölüyoruz, bu anlaşmanın olması lazım. Bu bizim son şansımız. Uygulanırsa ne ala ama uygulanmazsa Arap ülkeleri ve diğer ülkeler arkamızdan Fatiha okur. Çünkü Trump, Hamas kabul etmezse Gazze'yi yok edeceğini söyledi."

Ummu Şadi (Şucaiyye'den): "Ateş dursun sonra her şey yeniden imar edilir. Yahudilerin yıktıklarını Allah telafi eder. Yahudiler çekilsin ve biz de herkes gibi hayatımızı yaşayalım. Evimiz gitti, sevdiklerimiz gitti, yersiz yurtsuz kaldık. Göç etmek ya da yemek içmek için bile paramız kalmadı."

Ummu Fevvaz Salih (Cibaliya Mülteci Kampı): "Sanki ateşin içindeydik de Allah bizi oradan çekip çıkardı gibi hissettik. Yalan bile olsa yine de mutlu olduk." Salih, her gün ölü ve yaralı görmekten yorgun düştüklerini ve psikolojilerinin bozulduğunu söyledi.

Eleştiriler ve uluslararası beklentiler

Birçok analist Trump'ın planını, "İsrail'in savaşla ilgili stratejik hedeflerini gerçekleştirdiği ve sonradan üzerinde manevra yapılabilecek pek çok boşluk barındırdığı" gerekçesiyle eleştiriyor. Buna rağmen insani dram Filistinlileri planı kabule zorluyor; Hamas da planı prensipte kabul etti ve esir takasına odaklandı.

Said Ziyara ise planın utanç verici maddeler içerdiğini belirterek, "İsrail ile ABD'nin lehine ya da Filistinlilerin zayıflığının kullanıldığı bir plan değil Filistin meselesi lehine adil barış temenni ediyoruz." dedi. Ziyara, dünyanın sessiz kalmasını siyasi bir zaaf olarak nitelendirip, "Dünya ülkelerinden insani yardım değil zayıfların yanında durmalarını istiyoruz. BM kurumları, Filistin konusunda dünyanın en zayıf kurumları." ifadelerini kullandı.