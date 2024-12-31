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Gazze'de Zorla Yerinden Edilen Filistinlilerin Çadırları Sular Altında Kaldı

Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinlilerin yaşam alanları, sağanak yağış nedeniyle sular altında kaldı. Yardım çağrıları artıyor.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 15:31
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 15:31
Gazze'de Zorla Yerinden Edilen Filistinlilerin Çadırları Sular Altında Kaldı

Gazze'deki Filistinlilerin Zorluğu Artıyor

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar sonucunda zorla yerinden edilen Filistinlilerin çadırları, yeniden etkili olan sağanak yağışla birlikte sular altında kaldı. Deyr Belah, Han Yunus ve Refah gibi bölgelerde yaşayan Filistinliler, son saatlerde yağan şiddetli yağmur nedeniyle yüzlerce çadırın su baskınlarına maruz kaldığını belirtti.

Şiddetli Yağmurun Getirdiği Felaket

AA muhabirine konuşan Filistinli aileler, fırtınanın bir dizi yıpranmış çadırda ciddi hasar yarattığını, eşyaların yağmur sularında sürüklendiğini ve bazı ailelerin geceyi dışarıda geçirmek zorunda kaldığını aktardı. Deniz seviyesindeki alanlarda ve tarım arazilerindeki çok sayıda çadırın sular altında kaldığı ifade edildi.

Bu noktada, sivil savunma ekipleri ve belediyelerin olaya müdahale edemediği, destek ve yardım malzemelerinin sınırlı olduğuna vurgu yapıldı. Filistinliler, üzerlerinde etkili olan soğuk hava şartlarının bu sıkıntıları daha da artırdığını dile getirdi.

Uluslararası Yardım Çağrısı

Bazı ailelerin çadırlarının etrafını toprak bariyerlerle çevirerek su baskınını önlemeye çalıştığı, ancak şiddetli yağmurun bu önlemleri de etkisiz hale getirdiği belirtildi. Bu aileler, maruz kaldıkları insani felaketle mücadele etmek üzere uluslararası insani yardım kuruluşlarına acil yardım çağrısında bulundu.

Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü, dünden bu yana Gazze Şeridi’nde çadırları ve evleri yağmur suyu altında kalan Filistinlilerden yüzlerce yardım talebi aldıklarını bildirdi. Tahliye çalışmalarının sürdüğünü, fakat barınma için uygun yerlerin mevcut olmadığını vurguladı.

Devam Eden Tehditler

Gazze Şeridi’ndeki ağır saldırılar ve zorlu hava şartları, 29 Aralık’tan itibaren etkisini artırırken, İsrail'in 7 Ekim'den itibaren düzenlediği saldırılar sonucu 45 bin 541 Filistinli hayatını kaybetti. Bu rakamın 17 bin 492'sinin çocuk, 11 bin 979'unun kadın olduğu belirtildi. Enkaz altında daha birçok can kaybı olabileceği endişeleri sürerken, asayişin sağlanamadığı ve sivil altyapının hedef alındığı da kaydedildi.

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