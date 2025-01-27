Gazze'de Zorla Yerinden Edilenler, Güneyden Kuzeye Dönüşe Başladı

Gazze'de Filistinlilerin Dönüş Yolculuğu Başladı

Gazze'de devam eden İsrail saldırıları nedeniyle zorla yerinden edilen Filistinlilerin taşıdığı araçların güneyden kuzey ve orta kesime dönüşü resmen başladı. Görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, yaya olarak dönüş yoluna çıkan Filistinlilerin yaklaşık 2 saat sonra, güvenlik kontrolünden geçerek Netzarim Koridoru'ndan Salahaddin Caddesi üzerinden dönüşe başladıkları bildirildi.

Sabah saatlerinden itibaren yüzlerce araç, Gazze kenti ile kuzey bölgelerine geçiş yapmak için beklemeye başlamıştı. Ancak, geçişin rötarlı başlaması, incelemeden sorumlu teknik ekibin gecikmesi nedeniyle gerçekleşti.

Ateşkes anlaşmasına göre, Netzarim Koridoru ve Selahaddin Caddesi üzerinden geçen araçlar, X-RAY cihazıyla kontrol edilmeden geçemiyor. Yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve güneyini ayıran Netzarim Koridoru'ndan Filistinlilerin geçişine izin verileceği açıklanmasının ardından, binlerce Filistinli yanlarına alabildiği eşyalarla Reşid Caddesi'nden kuzeye doğru yürümeye başladı.

Esir Takası Krizi ve Ateşkes Anlaşmaları

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının ikinci turunda yaşanan "Arbel Yehud" isimli esirin serbest bırakılmaması, kriz çıkmasına neden oldu. Bu kapsamda Hamas'ın dört İsrailli esiri teslim etmesine rağmen, İsrail, Yehud'un serbest bırakılmamasını gerekçe göstererek ateşkes ve esir takası anlaşmasının hükümlerine aykırı olarak Gazze Şeridi sakinlerinin güneyden kuzeye geçişine izin verilmeyeceğini duyurdu.

Cumartesi günü üçüncü tur öncesi Yehud'un serbest bırakılması için müzakerelerin devam ettiği bildirildi. Katar iseGazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması çerçevesinde yaşanan krizin çözüldüğünü açıkladı. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, iki taraf arasında mutabakata varıldığını belirtti.

İsrail Başbakanlık Ofisi, perşembe günü Yehud'un, Agam Berger ve bir İsrailli esirin daha serbest bırakılacağı yeni bir esir takası turunun gerçekleştirileceği duyuruldu. Ayrıca bu esir takası turunda ve sonrasında cumartesi günü 3 İsrailli esirin daha serbest kalacağı belirtildi. Bu mutabakat çerçevesinde Gazze Şeridi sakinlerinin güneyden kuzeye geçişine izin verileceği kaydedildi.