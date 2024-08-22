Gazze'de Zorla Yerinden Edilme İnsani Kriz Yaratıyor

Gazze'deki İnsani Kriz Hızla Büyüyor

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail ordusunun Gazze'de sivilleri sürekli zorla yerinden etmesinin "insanlık dışı" olduğunu vurguladı. MSF, X sosyal medya platformunda yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin Deyr el-Belah ve Han Yunus bölgelerinde yaşanan göç olaylarına dikkat çekti.

Yerinden Edilenlerin Durumu Korkutucu

MSF'nin Gazze'deki temsilcisi Jacob Granger, zorla yerinden edilen Gazzelilerin hiçbir eşyasının kalmadığını ve güvenli bir yere ulaşma imkânlarının olmadığını belirtti. Granger, "Çadır kuracak yer yok. Aşırı kalabalık, ciddi su sıkıntısı ve temizlik hizmetlerinin eksikliği hastalıkları artırıyor. Acil ihtiyaçlarımıza cevap veremiyoruz," şeklinde konuştu.

MSF'nin tıbbi koordinatörü Julie Faucon de sağlık sorunlarına dikkat çekerek, "Hijyen eksikliği nedeniyle uyuz gibi cilt hastalıklarında artış görüyoruz. Sürekli bombardıman ve daralan yaşam alanları, hastalıkların yayılmasına neden oluyor," dedi.

Bir Savaşın Görünmeyen Yüzü

Gazze'deki MSF çalışanı Khamis Amir, ailesiyle birlikte yaşadıkları çadırı taşımak zorunda kaldıklarını ancak gidecek yer bulamadıklarını ifade etti. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA)'ne göre, 1 Temmuz'dan 21 Ağustos'a kadar 213 bin Filistinli zorla yerinden edildi.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana uyguladığı saldırılarla Gazze'deki Filistinlileri sürekli olarak yer değiştirmeye zorluyor. BM verilerine göre, Gazze'deki her 10 kişiden 9'u bu süreçten etkilenmiş durumda. Filistinliler, artan saldırılar ve gıda sıkıntısının yanı sıra zorunlu göç nedeniyle de büyük zorluklar yaşıyor. Birçok aile, İsrail'in bombardımanlarından kaçarken derme çatma çadırlara sığınmak zorunda kalıyor.