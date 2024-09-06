Gazze'de Zorlu Şartlarda Düğün Töreni

Gazze'de Umut Dolu Bir Düğün Töreni

İsrail’in hava saldırıları altında zor şartlarda yaşayan Gazze Şeridi'nde, Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir düğün töreni yapıldı.

Bir Düğün, Umutların Yeniden Filizlenmesi

Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki okulda düzenlenen bu anlamlı etkinlikte, Filistinli çift Muhammed Halid Radi ile Hannan Ebu Tarbuş, savaşın gölgesinde dünya evine girdi.

Yoğun bombardımanlara rağmen Gazze'deki yaşam devam ediyor. Yerinden edilmiş pek çok Filistinli, bu okulda bir araya geldi ve etkinliğe katıldı.

Düğün Töreninde Duygular ve Mesajlar

Düğün, okulun bahçesinde kıyılan nikahın ardından damat Radi'nin tebrikleri kabul etmesi ile sürdü. Törenin sonunda katılımcılara ikramlar dağıtıldı ve gençler darbuka çalarak halaylar çekti.

Damat Muhammed Halid Radi, yapılan acımasız saldırılara rağmen Hannan ile mutlu bir şekilde hayatına devam edeceğini vurguladı. O, çocukların gülümsemesinin ve kendi sevinçlerinin, İsrail'in yok etme emellerini boşa çıkaracağını belirtti.

Damat Radi'nin babası Halid Radi de, Gazze'deki acılara ve yaralara rağmen kazananın kendileri olacağını ifade ederek, "Gülüşümüz ve sevincimiz düşmanı kahredecek," dedi.

İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda çok sayıda yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yapan okulda, Filistinli bir çift için düğün töreni düzenlendi. İsrail’in 7 Ekim’den bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde günlük yaşam zor şartlar altında da olsa devam ediyor. Nusayrat Mülteci Kampı'nda İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilmiş çok sayıda Filistinlinin sığındığı bir okulda Muhammed Halid Radi ile Hannan Ebu Tarbuş dünya evine girdi. Okulun bahçesinde kıyılan nikahın ardından damat Radi tebrikleri kabul ederken, törene katılanlara ikramlar dağıtıldı, Filistinli gençler darbuka çalarak eğlendi.

İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda çok sayıda yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yapan okulda, Filistinli bir çift için düğün töreni düzenlendi. İsrail’in 7 Ekim’den bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde günlük yaşam zor şartlar altında da olsa devam ediyor. Nusayrat Mülteci Kampı'nda İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilmiş çok sayıda Filistinlinin sığındığı bir okulda Muhammed Halid Radi ile Hannan Ebu Tarbuş dünya evine girdi. Okulun bahçesinde kıyılan nikahın ardından damat Radi tebrikleri kabul ederken, törene katılanlara ikramlar dağıtıldı, Filistinli gençler darbuka çalarak eğlendi.

İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda çok sayıda yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yapan okulda, Filistinli bir çift için düğün töreni düzenlendi. İsrail’in 7 Ekim’den bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde günlük yaşam zor şartlar altında da olsa devam ediyor. Nusayrat Mülteci Kampı'nda İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilmiş çok sayıda Filistinlinin sığındığı bir okulda Muhammed Halid Radi ile Hannan Ebu Tarbuş dünya evine girdi. Okulun bahçesinde kıyılan nikahın ardından damat Radi tebrikleri kabul ederken, törene katılanlara ikramlar dağıtıldı, Filistinli gençler darbuka çalarak eğlendi.

İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda çok sayıda yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yapan okulda, Filistinli bir çift için düğün töreni düzenlendi. İsrail’in 7 Ekim’den bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde günlük yaşam zor şartlar altında da olsa devam ediyor. Nusayrat Mülteci Kampı'nda İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilmiş çok sayıda Filistinlinin sığındığı bir okulda Muhammed Halid Radi ile Hannan Ebu Tarbuş dünya evine girdi. Okulun bahçesinde kıyılan nikahın ardından damat Radi tebrikleri kabul ederken, törene katılanlara ikramlar dağıtıldı, Filistinli gençler darbuka çalarak eğlendi.

İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda çok sayıda yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yapan okulda, Filistinli bir çift için düğün töreni düzenlendi. İsrail’in 7 Ekim’den bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde günlük yaşam zor şartlar altında da olsa devam ediyor. Nusayrat Mülteci Kampı'nda İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilmiş çok sayıda Filistinlinin sığındığı bir okulda Muhammed Halid Radi ile Hannan Ebu Tarbuş dünya evine girdi. Okulun bahçesinde kıyılan nikahın ardından damat Radi tebrikleri kabul ederken, törene katılanlara ikramlar dağıtıldı, Filistinli gençler darbuka çalarak eğlendi.

İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda çok sayıda yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yapan okulda, Filistinli bir çift için düğün töreni düzenlendi. İsrail’in 7 Ekim’den bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde günlük yaşam zor şartlar altında da olsa devam ediyor. Nusayrat Mülteci Kampı'nda İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilmiş çok sayıda Filistinlinin sığındığı bir okulda Muhammed Halid Radi ile Hannan Ebu Tarbuş dünya evine girdi. Okulun bahçesinde kıyılan nikahın ardından damat Radi tebrikleri kabul ederken, törene katılanlara ikramlar dağıtıldı, Filistinli gençler darbuka çalarak eğlendi.

İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda çok sayıda yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yapan okulda, Filistinli bir çift için düğün töreni düzenlendi. İsrail’in 7 Ekim’den bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde günlük yaşam zor şartlar altında da olsa devam ediyor. Nusayrat Mülteci Kampı'nda İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilmiş çok sayıda Filistinlinin sığındığı bir okulda Muhammed Halid Radi ile Hannan Ebu Tarbuş dünya evine girdi. Okulun bahçesinde kıyılan nikahın ardından damat Radi tebrikleri kabul ederken, törene katılanlara ikramlar dağıtıldı, Filistinli gençler darbuka çalarak eğlendi.

İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda çok sayıda yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yapan okulda, Filistinli bir çift için düğün töreni düzenlendi. İsrail’in 7 Ekim’den bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde günlük yaşam zor şartlar altında da olsa devam ediyor. Nusayrat Mülteci Kampı'nda İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilmiş çok sayıda Filistinlinin sığındığı bir okulda Muhammed Halid Radi ile Hannan Ebu Tarbuş dünya evine girdi. Okulun bahçesinde kıyılan nikahın ardından damat Radi tebrikleri kabul ederken, törene katılanlara ikramlar dağıtıldı, Filistinli gençler darbuka çalarak eğlendi.

İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda çok sayıda yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yapan okulda, Filistinli bir çift için düğün töreni düzenlendi. İsrail’in 7 Ekim’den bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde günlük yaşam zor şartlar altında da olsa devam ediyor. Nusayrat Mülteci Kampı'nda İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilmiş çok sayıda Filistinlinin sığındığı bir okulda Muhammed Halid Radi ile Hannan Ebu Tarbuş dünya evine girdi. Okulun bahçesinde kıyılan nikahın ardından damat Radi tebrikleri kabul ederken, törene katılanlara ikramlar dağıtıldı, Filistinli gençler darbuka çalarak eğlendi.

İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda çok sayıda yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yapan okulda, Filistinli bir çift için düğün töreni düzenlendi. İsrail’in 7 Ekim’den bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde günlük yaşam zor şartlar altında da olsa devam ediyor. Nusayrat Mülteci Kampı'nda İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilmiş çok sayıda Filistinlinin sığındığı bir okulda Muhammed Halid Radi ile Hannan Ebu Tarbuş dünya evine girdi. Okulun bahçesinde kıyılan nikahın ardından damat Radi tebrikleri kabul ederken, törene katılanlara ikramlar dağıtıldı, Filistinli gençler darbuka çalarak eğlendi.

İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda çok sayıda yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yapan okulda, Filistinli bir çift için düğün töreni düzenlendi. İsrail’in 7 Ekim’den bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde günlük yaşam zor şartlar altında da olsa devam ediyor. Nusayrat Mülteci Kampı'nda İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilmiş çok sayıda Filistinlinin sığındığı bir okulda Muhammed Halid Radi ile Hannan Ebu Tarbuş dünya evine girdi. Okulun bahçesinde kıyılan nikahın ardından damat Radi tebrikleri kabul ederken, törene katılanlara ikramlar dağıtıldı, Filistinli gençler darbuka çalarak eğlendi.

İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda çok sayıda yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yapan okulda, Filistinli bir çift için düğün töreni düzenlendi. İsrail’in 7 Ekim’den bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde günlük yaşam zor şartlar altında da olsa devam ediyor. Nusayrat Mülteci Kampı'nda İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilmiş çok sayıda Filistinlinin sığındığı bir okulda Muhammed Halid Radi ile Hannan Ebu Tarbuş dünya evine girdi. Okulun bahçesinde kıyılan nikahın ardından damat Radi tebrikleri kabul ederken, törene katılanlara ikramlar dağıtıldı, Filistinli gençler darbuka çalarak eğlendi.

İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda çok sayıda yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yapan okulda, Filistinli bir çift için düğün töreni düzenlendi. İsrail’in 7 Ekim’den bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde günlük yaşam zor şartlar altında da olsa devam ediyor. Nusayrat Mülteci Kampı'nda İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilmiş çok sayıda Filistinlinin sığındığı bir okulda Muhammed Halid Radi ile Hannan Ebu Tarbuş dünya evine girdi. Okulun bahçesinde kıyılan nikahın ardından damat Radi tebrikleri kabul ederken, törene katılanlara ikramlar dağıtıldı, Filistinli gençler darbuka çalarak eğlendi.

İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda çok sayıda yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yapan okulda, Filistinli bir çift için düğün töreni düzenlendi. İsrail’in 7 Ekim’den bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde günlük yaşam zor şartlar altında da olsa devam ediyor. Nusayrat Mülteci Kampı'nda İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilmiş çok sayıda Filistinlinin sığındığı bir okulda Muhammed Halid Radi ile Hannan Ebu Tarbuş dünya evine girdi. Okulun bahçesinde kıyılan nikahın ardından damat Radi tebrikleri kabul ederken, törene katılanlara ikramlar dağıtıldı, Filistinli gençler darbuka çalarak eğlendi.

İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda çok sayıda yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yapan okulda, Filistinli bir çift için düğün töreni düzenlendi. İsrail’in 7 Ekim’den bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde günlük yaşam zor şartlar altında da olsa devam ediyor. Nusayrat Mülteci Kampı'nda İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilmiş çok sayıda Filistinlinin sığındığı bir okulda Muhammed Halid Radi ile Hannan Ebu Tarbuş dünya evine girdi. Okulun bahçesinde kıyılan nikahın ardından damat Radi tebrikleri kabul ederken, törene katılanlara ikramlar dağıtıldı, Filistinli gençler darbuka çalarak eğlendi.