Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Gazze'de Zorlu Şartlarda Düğün Töreni

İsrail saldırıları altında Gazze'de bir çift, umudun simgesi olarak düğün töreni gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 15:41
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 15:49
Gazze'de Zorlu Şartlarda Düğün Töreni

Gazze'de Umut Dolu Bir Düğün Töreni

İsrail’in hava saldırıları altında zor şartlarda yaşayan Gazze Şeridi'nde, Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir düğün töreni yapıldı.

Bir Düğün, Umutların Yeniden Filizlenmesi

Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki okulda düzenlenen bu anlamlı etkinlikte, Filistinli çift Muhammed Halid Radi ile Hannan Ebu Tarbuş, savaşın gölgesinde dünya evine girdi.

Yoğun bombardımanlara rağmen Gazze'deki yaşam devam ediyor. Yerinden edilmiş pek çok Filistinli, bu okulda bir araya geldi ve etkinliğe katıldı.

Düğün Töreninde Duygular ve Mesajlar

Düğün, okulun bahçesinde kıyılan nikahın ardından damat Radi'nin tebrikleri kabul etmesi ile sürdü. Törenin sonunda katılımcılara ikramlar dağıtıldı ve gençler darbuka çalarak halaylar çekti.

Damat Muhammed Halid Radi, yapılan acımasız saldırılara rağmen Hannan ile mutlu bir şekilde hayatına devam edeceğini vurguladı. O, çocukların gülümsemesinin ve kendi sevinçlerinin, İsrail'in yok etme emellerini boşa çıkaracağını belirtti.

Damat Radi'nin babası Halid Radi de, Gazze'deki acılara ve yaralara rağmen kazananın kendileri olacağını ifade ederek, "Gülüşümüz ve sevincimiz düşmanı kahredecek," dedi.

İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda çok sayıda yerinden...

İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda çok sayıda yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yapan okulda, Filistinli bir çift için düğün töreni düzenlendi. İsrail’in 7 Ekim’den bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde günlük yaşam zor şartlar altında da olsa devam ediyor. Nusayrat Mülteci Kampı'nda İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilmiş çok sayıda Filistinlinin sığındığı bir okulda Muhammed Halid Radi ile Hannan Ebu Tarbuş dünya evine girdi. Okulun bahçesinde kıyılan nikahın ardından damat Radi tebrikleri kabul ederken, törene katılanlara ikramlar dağıtıldı, Filistinli gençler darbuka çalarak eğlendi.

İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda çok sayıda yerinden...

İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda çok sayıda yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yapan okulda, Filistinli bir çift için düğün töreni düzenlendi. İsrail’in 7 Ekim’den bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde günlük yaşam zor şartlar altında da olsa devam ediyor. Nusayrat Mülteci Kampı'nda İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilmiş çok sayıda Filistinlinin sığındığı bir okulda Muhammed Halid Radi ile Hannan Ebu Tarbuş dünya evine girdi. Okulun bahçesinde kıyılan nikahın ardından damat Radi tebrikleri kabul ederken, törene katılanlara ikramlar dağıtıldı, Filistinli gençler darbuka çalarak eğlendi.

İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda çok sayıda yerinden...

İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda çok sayıda yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yapan okulda, Filistinli bir çift için düğün töreni düzenlendi. İsrail’in 7 Ekim’den bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde günlük yaşam zor şartlar altında da olsa devam ediyor. Nusayrat Mülteci Kampı'nda İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilmiş çok sayıda Filistinlinin sığındığı bir okulda Muhammed Halid Radi ile Hannan Ebu Tarbuş dünya evine girdi. Okulun bahçesinde kıyılan nikahın ardından damat Radi tebrikleri kabul ederken, törene katılanlara ikramlar dağıtıldı, Filistinli gençler darbuka çalarak eğlendi.

İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda çok sayıda yerinden...

İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda çok sayıda yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yapan okulda, Filistinli bir çift için düğün töreni düzenlendi. İsrail’in 7 Ekim’den bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde günlük yaşam zor şartlar altında da olsa devam ediyor. Nusayrat Mülteci Kampı'nda İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilmiş çok sayıda Filistinlinin sığındığı bir okulda Muhammed Halid Radi ile Hannan Ebu Tarbuş dünya evine girdi. Okulun bahçesinde kıyılan nikahın ardından damat Radi tebrikleri kabul ederken, törene katılanlara ikramlar dağıtıldı, Filistinli gençler darbuka çalarak eğlendi.

İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda çok sayıda yerinden...

İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda çok sayıda yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yapan okulda, Filistinli bir çift için düğün töreni düzenlendi. İsrail’in 7 Ekim’den bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde günlük yaşam zor şartlar altında da olsa devam ediyor. Nusayrat Mülteci Kampı'nda İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilmiş çok sayıda Filistinlinin sığındığı bir okulda Muhammed Halid Radi ile Hannan Ebu Tarbuş dünya evine girdi. Okulun bahçesinde kıyılan nikahın ardından damat Radi tebrikleri kabul ederken, törene katılanlara ikramlar dağıtıldı, Filistinli gençler darbuka çalarak eğlendi.

İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda çok sayıda yerinden...

İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda çok sayıda yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yapan okulda, Filistinli bir çift için düğün töreni düzenlendi. İsrail’in 7 Ekim’den bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde günlük yaşam zor şartlar altında da olsa devam ediyor. Nusayrat Mülteci Kampı'nda İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilmiş çok sayıda Filistinlinin sığındığı bir okulda Muhammed Halid Radi ile Hannan Ebu Tarbuş dünya evine girdi. Okulun bahçesinde kıyılan nikahın ardından damat Radi tebrikleri kabul ederken, törene katılanlara ikramlar dağıtıldı, Filistinli gençler darbuka çalarak eğlendi.

İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda çok sayıda yerinden...

İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda çok sayıda yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yapan okulda, Filistinli bir çift için düğün töreni düzenlendi. İsrail’in 7 Ekim’den bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde günlük yaşam zor şartlar altında da olsa devam ediyor. Nusayrat Mülteci Kampı'nda İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilmiş çok sayıda Filistinlinin sığındığı bir okulda Muhammed Halid Radi ile Hannan Ebu Tarbuş dünya evine girdi. Okulun bahçesinde kıyılan nikahın ardından damat Radi tebrikleri kabul ederken, törene katılanlara ikramlar dağıtıldı, Filistinli gençler darbuka çalarak eğlendi.

İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda çok sayıda yerinden...

İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda çok sayıda yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yapan okulda, Filistinli bir çift için düğün töreni düzenlendi. İsrail’in 7 Ekim’den bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde günlük yaşam zor şartlar altında da olsa devam ediyor. Nusayrat Mülteci Kampı'nda İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilmiş çok sayıda Filistinlinin sığındığı bir okulda Muhammed Halid Radi ile Hannan Ebu Tarbuş dünya evine girdi. Okulun bahçesinde kıyılan nikahın ardından damat Radi tebrikleri kabul ederken, törene katılanlara ikramlar dağıtıldı, Filistinli gençler darbuka çalarak eğlendi.

İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda çok sayıda yerinden...

İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda çok sayıda yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yapan okulda, Filistinli bir çift için düğün töreni düzenlendi. İsrail’in 7 Ekim’den bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde günlük yaşam zor şartlar altında da olsa devam ediyor. Nusayrat Mülteci Kampı'nda İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilmiş çok sayıda Filistinlinin sığındığı bir okulda Muhammed Halid Radi ile Hannan Ebu Tarbuş dünya evine girdi. Okulun bahçesinde kıyılan nikahın ardından damat Radi tebrikleri kabul ederken, törene katılanlara ikramlar dağıtıldı, Filistinli gençler darbuka çalarak eğlendi.

İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda çok sayıda yerinden...

İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda çok sayıda yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yapan okulda, Filistinli bir çift için düğün töreni düzenlendi. İsrail’in 7 Ekim’den bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde günlük yaşam zor şartlar altında da olsa devam ediyor. Nusayrat Mülteci Kampı'nda İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilmiş çok sayıda Filistinlinin sığındığı bir okulda Muhammed Halid Radi ile Hannan Ebu Tarbuş dünya evine girdi. Okulun bahçesinde kıyılan nikahın ardından damat Radi tebrikleri kabul ederken, törene katılanlara ikramlar dağıtıldı, Filistinli gençler darbuka çalarak eğlendi.

İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda çok sayıda yerinden...

İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda çok sayıda yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yapan okulda, Filistinli bir çift için düğün töreni düzenlendi. İsrail’in 7 Ekim’den bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde günlük yaşam zor şartlar altında da olsa devam ediyor. Nusayrat Mülteci Kampı'nda İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilmiş çok sayıda Filistinlinin sığındığı bir okulda Muhammed Halid Radi ile Hannan Ebu Tarbuş dünya evine girdi. Okulun bahçesinde kıyılan nikahın ardından damat Radi tebrikleri kabul ederken, törene katılanlara ikramlar dağıtıldı, Filistinli gençler darbuka çalarak eğlendi.

İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda çok sayıda yerinden...

İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda çok sayıda yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yapan okulda, Filistinli bir çift için düğün töreni düzenlendi. İsrail’in 7 Ekim’den bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde günlük yaşam zor şartlar altında da olsa devam ediyor. Nusayrat Mülteci Kampı'nda İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilmiş çok sayıda Filistinlinin sığındığı bir okulda Muhammed Halid Radi ile Hannan Ebu Tarbuş dünya evine girdi. Okulun bahçesinde kıyılan nikahın ardından damat Radi tebrikleri kabul ederken, törene katılanlara ikramlar dağıtıldı, Filistinli gençler darbuka çalarak eğlendi.

İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda çok sayıda yerinden...

İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda çok sayıda yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yapan okulda, Filistinli bir çift için düğün töreni düzenlendi. İsrail’in 7 Ekim’den bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde günlük yaşam zor şartlar altında da olsa devam ediyor. Nusayrat Mülteci Kampı'nda İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilmiş çok sayıda Filistinlinin sığındığı bir okulda Muhammed Halid Radi ile Hannan Ebu Tarbuş dünya evine girdi. Okulun bahçesinde kıyılan nikahın ardından damat Radi tebrikleri kabul ederken, törene katılanlara ikramlar dağıtıldı, Filistinli gençler darbuka çalarak eğlendi.

İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda çok sayıda yerinden...

İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda çok sayıda yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yapan okulda, Filistinli bir çift için düğün töreni düzenlendi. İsrail’in 7 Ekim’den bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde günlük yaşam zor şartlar altında da olsa devam ediyor. Nusayrat Mülteci Kampı'nda İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilmiş çok sayıda Filistinlinin sığındığı bir okulda Muhammed Halid Radi ile Hannan Ebu Tarbuş dünya evine girdi. Okulun bahçesinde kıyılan nikahın ardından damat Radi tebrikleri kabul ederken, törene katılanlara ikramlar dağıtıldı, Filistinli gençler darbuka çalarak eğlendi.

İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda çok sayıda yerinden...

İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda çok sayıda yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yapan okulda, Filistinli bir çift için düğün töreni düzenlendi. İsrail’in 7 Ekim’den bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde günlük yaşam zor şartlar altında da olsa devam ediyor. Nusayrat Mülteci Kampı'nda İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilmiş çok sayıda Filistinlinin sığındığı bir okulda Muhammed Halid Radi ile Hannan Ebu Tarbuş dünya evine girdi. Okulun bahçesinde kıyılan nikahın ardından damat Radi tebrikleri kabul ederken, törene katılanlara ikramlar dağıtıldı, Filistinli gençler darbuka çalarak eğlendi.

İLGİLİ HABERLER

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Memur Alımı Yapıyor: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

O isim asgari ücrete yapılacak dikkat çeken rakamı açıkladı: Asgari ücretli saç baş yoldu!

7 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları!! Aşk, iş, para ve sağlık falı

MEB'ten KPSS'li KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı az önce geldi: İşte başvuru detayları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Prof. Dr. Naci Görür '7.4 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor' Deyip 3 İlin İsmini Verdi

Sosyal yardım alanlara müjde! Destek ödemelerindeki OVP artışı belli oldu: İşte zamlı 65 yaş maaşı, evde bakım maaşı, engelli maaşları...

O isim asgari ücrete yapılacak dikkat çeken rakamı açıkladı: Asgari ücretli saç baş yoldu!

iPhone 16 Lansman Tarihi Açıklandı! Yeni iPhone 16 Serisinin Özellikleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

YKS 2024 Ek Tercih İşlemleri Başladı: Süreç Nasıl İşleyecek ve Ücret Ne Kadar?

7 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları!! Aşk, iş, para ve sağlık falı

Duyan döviz bürosuna koştu! Doların 42 TL olacağı tarih açıklandı

2024 Yıl Sonu Enflasyon Tahmini Revize Edildi! Emeklilere Ne Kadar Zam Yapılacak? İşte Detaylar

İŞKUR Bilişim Personeli Alımı İlanı Yayımlandı! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları ve Kontenjanlar Belli Oldu

MEB'ten KPSS'li KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı az önce geldi: İşte başvuru detayları

Tiryakiler zamlara yetişemiyor! Sigara fiyatlarına yeni zam! Bir sigara grubuna daha zam geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Memur Alımı Yapıyor: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar