Gazze'de Zorunlu Göç Sürüyor: İsrail'in Kara Saldırıları ve Yardım Kısıtları

MUSTAFA DEVECİ - İsrail ordusunun hava bombardımanlarının ardından başlattığı kara saldırıları, Gazze kentindeki Filistinlileri yeniden göçe zorluyor. Bölgedeki saldırıların yoğunlaşması ve yardım girişlerinin kısıtlanması, halkı dayanılmaz koşullarla karşı karşıya bırakıyor.

Zorunlu göçün boyutları

Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, dünyanın gözü önünde “Büyük Felaketi” (Nekbe) 77 yıl sonra yeniden yaşıyor. Yaklaşık 360 kilometre olan daracık Gazze Şeridi'nde, 7 Ekim 2023'ten bu yana insanlar sürekli yer değiştirmek zorunda kalıyor.

İsrail ordusunun uyguladığı sözde “tahliye emirleri”, katliamlar ve artan açlık, zaten zor durumda olan Filistinlilerin hayatını çekilmez hale getiriyor. Gazze'nin yüzde 88'ini kapsayan işgal ve tahliye uygulamaları nedeniyle, yaklaşık 2,3 milyon Filistinli dar alanlara sıkıştırılmaya çalışılıyor.

Kara saldırıları ve göç dalgası

İsrail ordusu, geçen aydan itibaren yoğunlaşan hava saldırılarının ardından 15 Eylül'den itibaren Gazze kentine kara saldırılarını başlattı. Bu saldırılar sonucu Gazze kentindeki yaklaşık 1 milyon kişi yeniden zorla yerinden ediliyor.

İsrail, saldırılar başlamasından bu yana yaklaşık 400 bin Filistinlinin güneye göç ettiğini iddia ediyor. Yerel kaynaklar ise Gazze kentinde hâlâ yaklaşık 1 milyon kişinin saldırılar ve kıtlık altında yaşam mücadelesi verdiğini bildiriyor.

Güneye göçün zorlukları

Saldırılarla birlikte göçe zorlananların bir kısmı yanlarına alabildikleri birkaç parça eşya ve birkaç bavulla yola düştü. Araç sahibi olanlar veya araç kiralayabilenler yaklaşık 20 kilometre süren bu yolculuğu yapabiliyor; ancak araç bulamayanlar arasında yaralı, hasta, yaşlı ve çocuklar da bulunuyor ve onlar yolu yaya olarak katetmek zorunda kalıyor.

Kimisi tekerlekli sandalyede, kimisi koltuk değnekleriyle uzun mesafeyi yürümeye çalışıyor; çocuklar ailelerine yardımcı olmak için sınırlı güçleriyle eşyaları taşımaya çalışıyor. Bu görüntüler, Gazze'deki insani krizin boyutlarını çarpıcı biçimde ortaya koyuyor.

Orta kesimlere sıkıştırma stratejisi

Gazze'nin kuzeyinden yeniden yerinden edilenler için tek seçenek çoğunlukla orta kesimlere göç etmek. Ancak Gazze Şeridi'nin yüzde 88'i işgal veya tahliye emirleri altında olduğu için, İsrail'in Gazze kentini işgal planı kapsamında 2,3 milyon nüfus altyapı olmayan, çadır kurulamayacak orta kesimlere sıkıştırılmaya çalışılıyor.

Orta kesimlere göç edenlerin de saldırılardan tamamen kurtulmadığı belirtiliyor; İsrail sık sık bu bölgeleri de hedef alıyor. Birleşmiş Milletler de bölgeden zaman zaman yaptığı açıklamalarda güvende bir yerin olmadığını vurguluyor.

Sonuç olarak, hem kara saldırılarının yoğunlaşması hem de yardım akışının kısıtlanması Gazze'deki Filistinlileri bir kez daha toprakları ve hayatları arasında tercih yapmak zorunda bırakıyor. İnsanların büyük bölümü, temel ihtiyaçlardan yoksun koşullarda güney bölgelerine yöneliyor.