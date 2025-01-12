Gazze'deki Açlık, Balıkçıları Yunus Avına İtiyor

Gazze'deki kıtlık, Filistinli balıkçıları yunus avlamaya zorladı. 91% gıda güvensizliğiyle boğuşan halkın durumu kritik!

Yayın Tarihi: 12.01.2025 19:00
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 19:00
Gazze'deki Açlık, Balıkçıları Yunus Avına İtiyor

Gazze Şeridi'nde İsrail'in bir yılı aşkın süredir devam eden saldırıları ve sıkı kuşatmasının yol açtığı açlık, Filistinli balıkçıları yunus balığı avlamaya yönlendirdi. 7 Ekim 2023 tarihinden önce, balıkçılar ağlarına takılan yunusları denize bıraksalar da, sıkı kıtlık koşulları bu durumu değiştirdi.

Yunus Avı ve Sosyal Medya Paylaşımları

Filistinli bir balıkçının, Gazze'nin güney kıyısında 2 metreyi aşan bir yunusu zorla taşırken çekilen görüntüleri, sosyal medya aracılığıyla paylaşıldı. Bu durum, ekonomik ve insani krizlerin bir yansıması olarak dikkat çekiyor.

Açlık ve Silah Olarak Kullanım

İsrail'in Gazze'ye uyguladığı yoğun saldırılar neticesinde, son dönemlerde 46 binden fazla insan hayatını kaybetti. Açlık, bu dönemde bir silah olarak kullanılıyor. Tel Aviv yönetiminin insani yardımları büyük ölçüde engellemesi, Gazze halkının açlıkla mücadelesini daha da zorlaştırıyor.

Birleşmiş Milletler ve Gıda Güvensizliği

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), 22 Kasım 2024'te yaptığı açıklamada, Gazze'de yaşanan gıda güvensizliğinin alarm verici boyutlara ulaştığını belirtti. Nüfusun %91'inin akut gıda güvensizliği yaşadığı, bunların %16'sının ise felaket koşullarında olduğu vurgulandı.

Gazze'deki bu trajik durum, sadece bir insani kriz değil, aynı zamanda uluslararası toplumu düşündüren derin bir sorundur.

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