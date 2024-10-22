Gazze'deki Açlık Krizi: Filistinli Direniş Gruplarından Kritik Açıklama

Gazze'deki Açlık Sorunu

Filistinli direniş grupları, Gazze'de yaşanan açlık krizinin, uluslararası kuruluşların gösterdiğinden çok daha karmaşık ve derin bir sorun olduğunu ortaya koydu.

Filistin Ulusal ve İslami Güçler Komitesi'nin Açıklaması

Gazze'de varlık gösteren Filistinli grupların oluşturduğu Filistin Ulusal ve İslami Güçler Komitesi, yaptığı yazılı açıklamada İsrail'in kuzey Gazze'deki abluka ve "sistematik aç bırakma savaşı" uygulamalarına dikkat çekti.

Uluslararası Kurumların Rolü

Açıklamada, uluslararası kurumların durumu yansıtan ifadelerinin, Filistin halkının yaşadığı sıkıntıların sadece bir bölümünü kapsadığı vurgulandı. Komite, bu durumun sivillerin yaşadığı zorlukları göz ardı ettiğini belirtti.

ABD Yönetiminin Tutumu

ABD Başkanı Joe Biden liderliğindeki yönetimin, ateşkese ulaşma çabaları ve Gazze'ye yönelik yardım girişimleri konusunda "yalan söylemlerle dünya kamuoyunu yanıltmaya devam ettiği" ifade edildi.

BM Uyarıları

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), Gazze'nin kuzeyindeki saldırılar ve bu bölgedeki insanları yerinden etme işlemlerinin, Filistin halkının yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmasına sebep olabileceği uyarısını yaptı. Ayrıca, BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, İsrail'in insani yardımların Cibaliya kampına erişimini engellediğini duyurdu.

İnsan Hakları ve Yardım Çağrısı

Açıklamada, dünya halkları ve insani ile hukuki kuruluşlara, Filistin halkının karşılaştığı "sistematik yıkım" savaşına dikkat çekerek onların yanında durmaları çağrısında bulunuldu.