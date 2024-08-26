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Gazze'deki Aksa Şehitleri Hastanesi Tehlikeye Rağmen Faaliyetlerine Devam Ediyor

İsrail'in tehditlerine rağmen Aksa Şehitleri Hastanesi hala hizmet vermeye devam ediyor.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 12:24
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 12:24
Gazze'deki Aksa Şehitleri Hastanesi Tehlikeye Rağmen Faaliyetlerine Devam Ediyor

Hastanenin Durumu

Aksa Şehitleri Hastanesi, çevresindeki durum tehlikeli olmasına rağmen faaliyetlerine devam ediyor. Hastanede yaklaşık 100 hasta bulunurken, bunlardan 7'sinin yoğun bakımda tedavi gördüğü bildirildi.

Sağlık Bakanlığı Açıklama Yaptı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, hastanenin durumu hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, İsrail ordusunun hastane çevresinde saldırı başlatacağına dair yaptığı duyurunun ardından, birçok hastanın hastaneden ayrılmaya başladığı ifade edildi. Bu süreçte, daha önce sağlık merkezi olan yerlerin hedef alındığı saldırılar nedeniyle hastaların endişe duyduğu vurgulandı.

Hastanenin Faaliyetleri

Yaşanan paniğe rağmen, Aksa Şehitleri Hastanesi sağlık hizmet vermeye devam etti. Sağlık çalışanlarının mesajlarını iletme çabaları sürerken, hastaların korunmasına yönelik talepler de dile getirildi.

İsrail’in Göç Politikası

İsrail’in 7 Ekim'de başlattığı saldırılardan sonra, bölgedeki Filistinliler zorunlu olarak göç etmek zorunda kaldılar. Birleşmiş Milletler verilerine göre, Gazze'deki her 10 kişiden 9'u, saldırılar nedeniyle yer değiştirmek zorunda kaldı. Göç eden Filistinliler, sadece saldırılar değil, aynı zamanda gıda kıtlığı ve zorunlu göç nedeniyle de ciddi zorluklar yaşamaktadır.

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