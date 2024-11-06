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Gazze'deki Al Jazeera Gazetecisine Instagram Engeli

Gazze'deki çatışmaları aktaran Enes El-Şerif'in Instagram hesabı askıya alındı, destekçilerinden tepki geldi.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 21:53
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 21:53
Gazze'deki Al Jazeera Gazetecisine Instagram Engeli

Gazze'nin Kuzeyinde Medya Baskısı

Filistinli gazeteci Enes El-Şerif, Gazze'nin kuzeyinde devam eden çatışmaları dünyaya duyuran Al Jazeera Arapça muhabiri olarak tanınmaktadır. Ancak, Instagram hesabı, 1,2 milyon takipçiye sahipken askıya alındı ve bu durum ciddi tepkilerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Askıya Alma Süreci ve Tepkiler

El-Şerif, X platformunda yaptığı açıklamada, hesabının neden askıya alındığını öğrenemediğini belirtmiş ve bu durumu, Gazze'deki gelişmeleri dünyaya aktarma çabalarının engellenmesi olarak yorumlayan birçok sosyal medya kullanıcısı olmuştur.

İlk hesabı askıya alındıktan kısa bir süre sonra, El-Şerif yeni bir Instagram hesabı açtı ve bu hesap, saatler içinde 75 bin takipçiye ulaştı.

Zor Zamanlar ve Hedef Olma Durumu

Gazze'nin kuzeyinde kalan az sayıdaki gazeteciden biri olan El-Şerif, İsrail ordusu tarafından hedef gösterilmiş bir isimdir. Gazze’deki evi bir saldırıya maruz kalmış ve daha önce Al Jazeera için çalışan 6 gazeteci, İsrail ordusu tarafından "terörist" olarak nitelendirilerek hedef gösterilmiştir.

Bu durum, sosyal medya platformu Meta'nın, İsrail'in saldırılarıyla ilgili bazı görüntüleri sansürlediği iddialarını gündeme getiriyor. Eski bir Meta çalışanı olan Ferras Hamad, Filistinli aktivistlere yönelik sansür uygulandığını belirtip bu iddialara dair hukuki süreç başlatma kararı aldı.

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Gazze'deki Al Jazeera Gazetecisine Instagram Engeli

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