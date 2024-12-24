Gazze'deki Ampute Futbolcular, Saldırılara Rağmen Antrenman Yapmaya Başladı

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılar altında Gazze Şeridi'nde, ampute sporcular yeşil sahalara dönerek moral buldu. Filistin Ampute Futbol Derneği, Deyr el-Belah'taki Annan futbol sahasında, ampute milli takım oyuncuları ve diğer oyuncularla birlikte antrenman düzenleyerek bu girişimin önemli bir adım olduğunu duyurdu.

Ampute Bireyler İçin Moral Kaynağı

Filistin Ampute Futbol Derneği Başkanı Fuad Ebu Galyun, AA muhabirine verdiği demeçte, saldırıların başlamasından sonra ampute bireyler için düzenlenen ilk antrenmanın gerçekleştiğini kaydetti. Ebu Galyun, "Bu girişim, oyuncularımıza yalnız olmadıklarını göstermek ve onların spora aktif katılımını sağlamak amacıyla yapıldı. Umutları yeniden yeşertmek istiyoruz," ifadelerini kullandı.

Sporun Gücü

Ebu Galyun, Gazze'deki ampute bireylerin spor aracılığıyla yeniden hayata tutunmasını hedeflediklerini dile getirerek, normal hayata döndüklerinde Gazze'de bir "spor kenti" inşa edilmesini önerdi. Ayrıca, etkinliğin ampute futbolcuların savaş ve sıkıntılarını bir nebze unutarak morallerini yükseltmeyi amaçladığını belirtti.

2026 Dünya Kupası Hedefi

Filistin Ampute Milli Futbol Takımı'nın 2025'te Batı Asya Oyunları elemelerini geçerek 2026 Dünya Kupası'na katılmayı planladığını kaydeden Ebu Galyun, bu süreçte uluslararası destek çağrısında bulundu. Sporun fiziki ve sosyal rehabilitasyon açısından önemli bir rol oynadığını vurgulayan Ebu Galyun, Gazzeli ampute sporcuların önündeki engellerin kaldırılması için destek beklediklerini ifade etti.

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