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Gazze'deki Ampute Futbolcular, Saldırılara Rağmen Antrenman Yapmaya Başladı

Gazze'de ampute futbolcular, İsrail saldırılarının ardından ilk antrenmanlarını gerçekleştirerek umutlarını yeniden yeşertti.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 12:54
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 12:54
Gazze'deki Ampute Futbolcular, Saldırılara Rağmen Antrenman Yapmaya Başladı

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılar altında Gazze Şeridi'nde, ampute sporcular yeşil sahalara dönerek moral buldu. Filistin Ampute Futbol Derneği, Deyr el-Belah'taki Annan futbol sahasında, ampute milli takım oyuncuları ve diğer oyuncularla birlikte antrenman düzenleyerek bu girişimin önemli bir adım olduğunu duyurdu.

Ampute Bireyler İçin Moral Kaynağı

Filistin Ampute Futbol Derneği Başkanı Fuad Ebu Galyun, AA muhabirine verdiği demeçte, saldırıların başlamasından sonra ampute bireyler için düzenlenen ilk antrenmanın gerçekleştiğini kaydetti. Ebu Galyun, "Bu girişim, oyuncularımıza yalnız olmadıklarını göstermek ve onların spora aktif katılımını sağlamak amacıyla yapıldı. Umutları yeniden yeşertmek istiyoruz," ifadelerini kullandı.

Sporun Gücü

Ebu Galyun, Gazze'deki ampute bireylerin spor aracılığıyla yeniden hayata tutunmasını hedeflediklerini dile getirerek, normal hayata döndüklerinde Gazze'de bir "spor kenti" inşa edilmesini önerdi. Ayrıca, etkinliğin ampute futbolcuların savaş ve sıkıntılarını bir nebze unutarak morallerini yükseltmeyi amaçladığını belirtti.

2026 Dünya Kupası Hedefi

Filistin Ampute Milli Futbol Takımı'nın 2025'te Batı Asya Oyunları elemelerini geçerek 2026 Dünya Kupası'na katılmayı planladığını kaydeden Ebu Galyun, bu süreçte uluslararası destek çağrısında bulundu. Sporun fiziki ve sosyal rehabilitasyon açısından önemli bir rol oynadığını vurgulayan Ebu Galyun, Gazzeli ampute sporcuların önündeki engellerin kaldırılması için destek beklediklerini ifade etti.

Gazze'nin Spor Camiası Zor Günler Geçiriyor

Gazze'deki saldırılarda, 500'den fazla sporcu, hakem ve spor görevlisi hayatını kaybetti ve spor altyapısı büyük zarar gördü. Spor tesislerinin %90'ı tahrip olurken, futbol sahaları mezarlığa dönüştü. Ocak 2024

Filistin Uluslararası Etkinliklerde Temsil Edilemiyor

Filistin Ampute Futbol Takımı, geçmişte Asya Oyunları ve uluslararası turnuvalarda temsil edilmesine rağmen, Kasım 2023'te Malezya'daki bir turnuvaya katılamadı. Ebu Galyun, ampute sporcular için hayatta kalmanın yanı sıra sporun da önemli bir yol olduğunun altını çizdi.

Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cibril Racub, İsrail güçlerinin spor kulüplerine yönelik saldırılarının Olimpiyat Sözleşmesi'nin ihlali olduğunu belirtmiştir. Gazze'deki spor camiası, birlikte dayanışma içerisinde yeniden yapılandırılmayı bekliyor.

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