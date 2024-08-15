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Gazze'deki Ateşkes Müzakereleri Üzerine İngiltere'nin Açıklamaları

İngiltere Dışişleri Bakanı, Gazze'deki ateşkes müzakerelerinin önemine vurgu yaptı ve tüm tarafları anlaşmaya çağırdı.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 20:00
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 20:00
Gazze'deki Ateşkes Müzakereleri Üzerine İngiltere'nin Açıklamaları

İngiltere'den Gazze Ateşkes Müzakerelerine Destek

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Gazze'deki mevcut durumun yıkıcı olduğunu ve Filistinlilerin güvenli bir yere ulaşmada zorlandıklarını ifade etti. Hamas ile yapılan ateşkes müzakerelerinin Doha'da başladığı bildirilirken, Lammy, bu sürecin kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Ateşkesin Önemi

Lammy, ateşkesin sadece Gazze'deki sivilleri korumakla kalmayıp, aynı zamanda bölgedeki genel istikrarı artırma potansiyeli taşıdığını belirtti. "İngiltere, ateşkesi sağlamak için tüm diplomatik olanaklarını seferber edecektir" dedi.

Uluslararası Koordinasyon ve İşbirliği

Prensip itibarıyla Katar, Mısır, ABD ve diğer uluslararası ortaklar arasında işbirliğine büyük bir vurgu yapıldı. Bakan, tüm tarafların iyi niyetle müzakerelere katılmaları gerektiğini belirtti.

Daha önce, Hamas ve İsrail arasında varılacak bir ateşkes için yeni bir müzakere sürecinin başlatıldığı, ancak Hamas'ın görüşmelere katılmaktan kaçındığı belirtilmişti. Mısır, ateşkesin sağlanması için gerekli metin üzerinde anlaşma sağlanmasını talep etti.

Bu gelişmeler, Gazze'deki insani durumu iyileştirmek ve bölgeye kalıcı bir barış sağlamak amacıyla uluslararası alanda yürütülen çabaların bir parçası olarak değerlendirilmektedir.

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