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Gazze'deki Ateşkes Sonrası Yıkık Evinde Hayat Mücadelesi: Zeynep Ebu Furve'nin Acı Hikayesi

Gazze'de ateşkes sonrası evinin enkazına dönen Zeynep Ebu Furve, çocuklarıyla yaşam mücadelesi veriyor.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 16:15
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 16:15
Gazze'deki Ateşkes Sonrası Yıkık Evinde Hayat Mücadelesi: Zeynep Ebu Furve'nin Acı Hikayesi

Gazze'de Yıkılan Evine Dönen Zeynep Ebu Furve'nin Hikayesi

Gazze'deki ateşkesin ardından, üç çocuğuyla birlikte Şevke bölgesine geri dönen Filistinli Zeynep Ebu Furve, evinin enkazıyla karşılaşıp derme çatma bir çadırda yaşamaya başladı. Zeynep, duygusal ifadelerle, "Çocuklarımla evimin enkazı üzerinde yaşayacağım" dedi.

Evini Kaybeden Bir Anne

Yaklaşık 10 yıl önce eşini kaybeden Zeynep, İsrail saldırıları sonucunda evini terk etmek zorunda kaldığını ifade ederek, "Siyonistler, evimi bana çok gördü, onu yerle bir etmişler. Sadece benim değil, tüm komşularımın evi yıkılmış" şeklinde konuştu. Zeynep’e göre, evleri ve tüm anıları yok olmuş durumda.

Yıkılmış Bir Geçmiş, Umut Dolu Bir Gelecek

Zeynep Ebu Furve, evinin enkazı üzerinde kurduğu çadırda bir erkek ve iki kızını büyütmeye devam edeceğini dile getirirken, pes etmeyeceğini ve çocukları için güçlü kalacağını vurguladı. "Oğlum bu evde doğdu, emekledi ve büyüdü. Yine çocuklarımla evimin enkazı üzerinde yaşayacağım, oğlumu burada evlendireceğim" diyerek umut dolu ifadeler kullandı.

Acılar ve Kaybın Gölgesinde

İsrail ordusunun 15 ay süren yoğun saldırılarının ardından, Zeynep’in evinin de aralarında olduğu, çevredeki neredeyse tüm evlerin yerle bir olduğu dikkat çekiyor. Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması ise 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Filistin hükümetinin yayımladığı son verilere göre, İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze Şeridi’ne yaklaşık 100 bin ton patlayıcı atmış ve bu saldırılar bölgede altyapının yüzde 88'inin tahrip olmasına yol açmıştır.

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