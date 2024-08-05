Gazze'deki Atık Sorunu ve Çevresel Tehditler

Yeşim Yüksel - Gazze'de yaşanan çevre sorunları, Hollanda merkezli PAX for Peace sivil toplum kuruluşu tarafından yayımlanan bir raporla gün yüzüne çıktı. Rapora göre, İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından çöp toplama bölgelerine yapılan engellemeler ve mevcut olan atık toplama araçlarının savaşlarda zarar görmesi, yüz binlerce ton katı atığın sokaklarda birikmesine neden oldu.

Filistinlilerin Yaşam Mücadelesi

7 Ekim 2023 tarihinde başlayan saldırılar nedeniyle evlerini terk eden Filistinliler, çadırlarda ve barınma merkezlerinde yaşam mücadelesi veriyor. Yerel yönetimler, yakıt sıkıntısı nedeniyle biriken çöpleri toplayamamışken, son zamanlarda tespit edilen çocuk felci virüsü korkusu ailelerin endişelerini arttırmakta.

Önemli Bir Çevre Sorunu

PAX for Peace'in raporuna göre, Gazze Şeridi’nde en az 225 atık toplama alanı bulunmakta. Ekim 2023-Mayıs 2024 tarihlerini kapsayan bu raporda yer alan verilere göre, Gazze'de günde yaklaşık 2 bin ton atık üretilmekte ve bu atıkların yönetiminde zorluklar yaşanmaktadır.

Uzman Görüşü

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden Dr. Seyfi Kılıç, Gazze'deki atık probleminin 1948'de başlayan İsrail politikalarıyla derinleştiğini ifade etti. Kılıç, çevre tahribatının bir askeri strateji olarak kullanıldığını, bunun sonuçlarının ise bölgedeki halk sağlığını tehdit ettiğini belirtti.

Sağlık Üzerindeki Etkileri

Kirlenmiş toprak ve su kaynakları, sadece Gazze değil uzak bölgelerdeki ekosistemleri de tehdit etmekte. Kılıç, bu durumun kolera ve tifo gibi hastalıkların yayılımına zemin hazırlayabileceğini vurguladı.

İsrail'in Uluslararası Hukuku İhlali

Kılıç, İsrail'in devam eden askeri operasyonları ile Gazze'yi yaşanmaz hale getirmeyi hedeflediğini ve bu durumu uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendirdiklerini ifade etti. Gazze'deki katı ve sıvı atıkların bertarafı konusunda yaşanan zorluklar, bölgedeki insanları daha da zor bir duruma sokmakta.

Sonuç

Uzmanlar, Gazze'deki çevre sorunlarının sağlık risklerine yol açtığına ve bu durumun uzun vadeli etkilerinin olacağına dikkat çekiyor. Genel olarak, bölgede yaşam standartlarının düşmesi ve sağlık sorunlarının artması bekleniyor.