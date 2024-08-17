Gazze'deki Avde Hastanesi Yakıt Kriziyle Karşı Karşıya

Gazze'deki Avde Hastanesi Tehdit Altında

Gazze Şeridi'nin kuzey kesiminde bulunan Avde Hastanesi, yakıt eksikliği nedeniyle 24 saat içerisinde faaliyetlerine son verebileceği uyarısında bulundu.

Hastane Müdürü’nden Açıklama

Hastanenin Müdürü Vekili Muhammed Saliha, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze sağlık sektöründe büyük bir tıbbi malzeme ve yakıt sıkıntısı yaşandığını ifade etti. Saliha, "Dünya Sağlık Örgütü'nden yakıt gelmezse, 24 saat içinde Avde Hastanesi çalışmalarını durduracak" diye belirtti.

Mevcut Durum ve Çözüm Arayışları

Hastane yetkilileri, şu an için küçük elektrik jeneratörleri ile olabildiğince hasta ve yaralıya sağlık hizmeti sunmaya çalıştıklarını açıkladı. Ayrıca, Avde Hastanesi Sözcüsü Muhammed eş-Şatli, dün yaptığı açıklamada, "Gazze'deki yakıt ve tıbbi malzeme eksikliği, hasta ve yaralıların hayatlarını tehdit ediyor" dedi.

İsrail Saldırıları ve Sağlık Sistemi Üzerindeki Etkisi

Filistin ve BM verilerine göre, İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarla Gazze'deki hastaneleri ve sağlık sistemini hedef aldı. Bu saldırılar sonucunda birçok hastane hizmet dışı kaldı ve bu durum, hasta ve yaralıların hayatını tehlikeye attı.