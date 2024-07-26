Gazze'deki Aziz Hilarion Manastırı, UNESCO Tehlike Altında

UNESCO'dan Önemli Karar

Filistin Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı, Gazze Şeridi’nde yer alan ve bölgenin en eski tarihi yapılarından biri olan Aziz Hilarion Manastırı’nın, UNESCO Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi’ne dahil edildiğini duyurdu.

Bakanlığın Açıklamaları

Bakan Hani el-Hayik’in basın ofisinden yapılan açıklamada, UNESCO Dünya Miras Komitesi'nin Hindistan'da gerçekleştirdiği 46. oturumda bu kararın alındığı belirtildi. Açıklamada, Aziz Hilarion Manastırı’nın Filistin tarihinin vazgeçilmez bir parçası olduğuna vurgu yapıldı.

Tarihi Koruma Çabaları

Açıklamada ayrıca, Filistin Devlet Başkanlığının Gazze Şeridi'ndeki tarihi ve kültürel değerleri koruma çabalarının, bu kararın altında yatan nedenlerden biri olduğu kaydedildi. Bununla birlikte, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılar nedeniyle birçok tarihi ve kültürel eserinin zarar gördüğü ifade edildi.

Tarihi Yapının Önemi

Milattan sonra 329 yılında inşa edilen Aziz Hilarion Manastırı, Gazze’nin en önemli tarihsel yapılarından biri olarak kabul ediliyor. Gazze Hükümeti'nin Medya Ofisi, 30 Aralık 2023'te yaptığı açıklamada, İsrail saldırıları sebebiyle bölgede 325 tarihi ve kültürel varlığın 200'den fazlasının yıkıldığını bildirdi.

Yıkılan Tarihi Yapılar

Yıkılan eserler arasında Cibaliya’daki El-Ömeri Camisi, Cibaliya Bizans Kilisesi, Şeyh Şaban Camisi, Gazze kentinin Şucaiyye Mahallesi'ndeki Zafr Demri Camisi, Deyr el-Belah'daki El-Hıdr Makamı ve Han Yunus'taki Halil er-Rahman Camisi yer alıyor. Ayrıca, Gazze kentindeki Yazma Eserler Merkezi de bu yıkımlar arasındadır.

İnsan Kaybı ve Yıkımlar

İsrail’in 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda, en az 39 bin 175 Filistinli hayatını kaybetti. Bu rakamın içinde 16 bin 172 çocuk ve 10 bin 798 kadın yer alıyor. Ayrıca, 90 bin 403 kişi yaralandı.