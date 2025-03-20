Gazze'deki BM Tesisine Saldırı: İsrail İle İlgili İddialar Artıyor

Gazze'deki BM misafirhanesine yönelik saldırıda İsrail'in izleri olduğu iddiaları güçleniyor. CNN görüntüleri, tutarsızlıkları ortaya çıkardı.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 17:43
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 17:43
Gazze'deki BM Tesisine Saldırı: İsrail İle İlgili İddialar Artıyor

İsrail, Gazze'deki BM Tesisine Saldırıyı Reddetmiyor

Gazze'nin orta kesimlerinde bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Proje Hizmetleri Ofisi'ne (UNOPS) ait bir misafirhaneye yönelik gerçekleştirilen saldırıda bir çalışanın hayatını kaybetmesi üzerine tartışmalar sürüyor. İsrail, saldırının sorumluluğunu reddetse de CNN'in elde ettiği görüntüler, olayı İsrail'in üstlendiğine dair güçlü deliller sunuyor.

Görüntülerden Ortaya Çıkan Şok Edici Detaylar

Birleşmiş Milletlerin tesisinin hedef alındığı saldırının ardından, CNN tarafından kaydedilen görüntüleri inceleyen Trevor Ball, dönüşümlü patlayıcı mühimmat ekibi üyesi olarak, binada meydana gelen hasarın doğrudan bir saldırıyla oluştuğunu belirtti. Ball, olay yerindeki mermi kalıntılarının, İsrail ordusu tarafından kullanılan M339 tank mermisiyle uyumlu olduğunu savundu.

BM'den Sert Tepki

UNOPS İcra Direktörü Jorge Moreira da Silva, Bruxelles'de basın toplantısı düzenleyerek, saldırının bir kaza olarak tanımlanamayacağını vurguladı. Silva, tesisin, çevresinde başka binalar olmayan ıssız bir bölgede yer aldığını ve bu konumun İsrail tarafından bilindiğine dikkat çekti. Silva, "İnsani yardım sağlayan tesislere yönelik saldırılar uluslararası hukukun ihlalidir" dedi.

BM Genel Sekreteri'nden Kınama ve Talep

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, saldırıyı kınayarak kapsamlı bir soruşturma talep etti. BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, UNOPS tesislerinin konumlarının daha önce bildirildiğini açıkladı. Olayın ardından İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Omer Marmorstein, saldırıda hayatını kaybeden Bulgaristan vatandaşı BM çalışanı için üzüntü belirtti.

Marmorstein, olayın gelişim koşullarının araştırıldığını savundsada, "İlk incelemelere göre, BM çalışanının yaşamını yitirmesiyle İsrail ordusunun Gazze'deki faaliyetleri arasında herhangi bir bağlantı bulunamamıştır" şeklinde açıklama yaptı.

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