Gazze'deki Bombardıman: Yaralı Çocuk ve Kedisi Birbirinden Ayrılmıyor

İmad Mikdad ve Kedisi Enkazdan Kurtarıldı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yıkılan evlerinin enkazından kedisiyle birlikte yaralı olarak kurtulan 16 yaşındaki Filistinli İmad Mikdad, yaşadığı korkunç anları AA muhabirine anlattı. Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bulunan evlerinin bombalanmasının ardından, aile fertlerinden ölen ve yaralanan kişiler olduğunu belirten Mikdad, kedisiyle birlikte saatlerce enkaz altında kalmanın dehşetini yaşadıklarını ifade etti.

Kedisiyle Birlikte Hastaneye Gitti

Yaralı olarak kurtarılan Mikdad, kedisinin bombardıman nedeniyle büyük bir korku yaşadığını ve kendisinden bir an olsun ayrılmadığını belirtti. "Evimizin bombalanması sonrası ben kedimle birlikte enkaz altında kaldım. Başımdan yaralanmıştım. Hastaneye götürüldüğümde kedim de yanımda kaldı," diyerek hissettiklerini aktardı.

Mikdad, "Bu kedi benim zorluk ve kolaylıkta yoldaşım oldu. Enkaz altında yanımda uyuyordu. Kurtulduğumuzda da bir an olsun yanımdan ayrılmadı. Hastaneye giderken doktorlar onu sedyeden alıp çıkarsa da bir yolunu bulup tekrar yanıma geldi," şeklinde duygularını dile getirdi.

Korkularını Yenmeye Çalışıyorlar

Kedisi ona sarıldığında kendini güvende hissettiğini belirten Mikdad, birlikte hayata tutunmaya çalıştıklarını söyledi. Tedavisinin tamamlanmasının ardından kedisiyle birlikte enkaz yığınına dönen evlerine dönen Filistinli çocuk, yaşadığı zorlu süreçte kendisinden ayrılmayan kedisine sarılıp vakit geçirmeye çalıştığını belirtti.

Paylaşmanın Önemi

Mikdad, İsrail ablukası ve saldırılar nedeniyle ailesinin ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadığını ifade ederek, "Günlük harçlıklarımda bir kaç kuruş da olsa kedimle paylaşıyorum," dedi.

İmad Mikdad'ın Sağlık Durumu

İmad'ın abisi, kardeşinin başından yaralandığını ve kafatasının zarar gördüğünü belirterek, "Ciddi kafa travması sonucu konuşma bozukluğu yaşıyor," dedi. 7 Ekim'den sonra Gazze'de gerçekleştirilen saldırılarda 44 bin 930 Filistinli hayatını kaybetti. Enkaz altında hala birçok kaybın bulunduğu belirtiliyor.