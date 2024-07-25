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Gazze'deki Can Kaybı 39 Bin 175'e Yükseldi

İsrail'in 293 gündür sürdürdüğü saldırılarda Gazze'de ölü sayısı artmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 14:00
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 14:00
Gazze'deki Can Kaybı 39 Bin 175'e Yükseldi

Gazze'de Can Kaybı Artıyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda can kaybı hızla artış göstermekte. Son 24 saatte yaşanan gelişmelerle birlikte, hayatını kaybedenlerin sayısı 39 bin 175'e yükselmiş durumda.

Son Durum Raporu

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bombardımanlarda son 24 saat içinde 30 Filistinli'nin daha yaşamını yitirdiği ve 146 kişinin yaralandığı bildirildi. Bu süre zarfında 39 bin 175 ölü sayısının yanı sıra yaralı sayısının da 90 bin 403'e ulaştığı aktarıldı.

Yardım Ekiplerine Engel

Ayrıca, açıklamada hala enkaz altında olan ve yol kenarlarında bulunan birçok cesedin bulunduğuna vurgu yapıldı. Ancak İsrail yönetiminin engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlileri bu cenazelere ulaşmakta zorluk çekiyor.

Bu süreçte akıbeti belirsiz olan birçok kişi için arama kurtarma çalışmalarının devam etmesi, uluslararası toplum tarafından yakından izleniyor.

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