Gazze'deki Can Kaybı 39 Bin 699'a Yükseldi

Gazze'deki Can Kaybı Kritik Seviyeye Ulaştı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana 307 gündür aralıksız devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, son 24 saatte gerçekleşen saldırılarda 22 Filistinli hayatını kaybetti, 77 kişi ise yaralandı. Böylece toplamda can kaybı 39,699'a ulaşmış durumda.

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Açıklamada, İsrail ordusunun çeşitli bölgelerde dört ayrı saldırı gerçekleştirdiği belirtilirken, bu çatışmalarda yaralı sayısının da 91,722 olduğu aktarıldı. Hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu, ancak sağlık ekiplerinin kırsal alanlara ulaşmakta zorlandığı vurgulandı.

Gözlemciler, bu durumun sivil savunma görevlilerinin ve sağlık ekiplerinin cenazelere ulaşma çabalarını engellediğini ifade ediyor.