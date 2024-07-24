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Gazze'deki Can Kaybı 39 Bin'i Aştı: Saldırılar 292 Gündür Devam Ediyor

İsrail'in Gazze'ye yönelik 292 günlük saldırılarında can kaybı 39 bin 145'e ulaştı. Yaralı sayısı ise 90 bin 257.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 13:14
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 13:14
Gazze'deki Can Kaybı 39 Bin'i Aştı: Saldırılar 292 Gündür Devam Ediyor

İsrail'in Gazze Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana sürdürdüğü bombardımanlar sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 39 bin 145'e yükseldi. Son 24 saat içerisinde 55 kişinin daha yaşamını yitirdiği bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan Açıklama

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarının aralıksız devam ettiği ve bu süre zarfında 292 gün boyunca bir dizi "katliam" gerçekleştirildiği dile getirildi. Katliamlar ve Yaralılar

Son 24 saatte gerçekleşen saldırılar sonucunda 110 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Toplamda yaralı sayısının 90 bin 257'ye ulaştığı belirtiliyor.

Enkaz Altında Bekleyen Hayatlar

Açıklamada, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu, ancak İsrail'in engelleri nedeniyle sağlık ekiplerinin ve sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

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