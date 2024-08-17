Gazze'deki Can Kaybı 40 Bin 74'e Yükseldi

Gazze'de Can Kaybı Artıyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırıları, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana devam ediyor. Son veriler, bu süre zarfında can kaybının 40 bin 74’e yükseldiğini gösteriyor.

Son 48 Saatte Yaşananlar

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre, son 48 saat içinde gerçekleştirilen saldırılarda 69 Filistinli yaşamını yitirdi, 136 kişi ise yaralandı. Saldırılar sırasında üç ayrı bölgede beş katliamın gerçekleştirildiği bildirildi.

Yaralı Sayısı ve Enkaz Altındaki Kurbanlar

Sadece son döngüde artan ölümlerle birlikte, yaralı sayısının 92 bin 537 olduğu ifade edildi. Ayrıca, hâlâ birçok enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu, ancak sağlık ekiplerinin İsrail güçlerinin engellemeleri nedeniyle bu cenazelere ulaşılamadığı vurgulandı.

Bu durum, Gazze’deki insani kriz her geçen gün derinleşirken, uluslararası toplumdan da daha fazla dikkat ve yardım çağrıları yapılıyor. Yetkililer, sivillerin yaşadığı bu trajedinin sona ermesi çağrısında bulunuyor.